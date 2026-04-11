Per aumentare i suoi follower, questa influencer avrebbe inscenato il suo rapimento.

Fabienne Ba.
@mirellepinheiro / Instagram

L'influencer brasiliana Monniky Fraga è finita al centro di una controversia dopo essere stata accusata di aver simulato il proprio rapimento. Il caso, rivelato da diverse testate giornalistiche internazionali, solleva interrogativi sui potenziali rischi della ricerca di visibilità sui social media.

Un caso che ha attirato l'attenzione delle autorità

Monniky Fraga è sospettata dalle autorità di aver inscenato un finto rapimento per attirare l'attenzione dei media. Secondo quanto riportato dall'emittente brasiliana Globo, l'influencer avrebbe affermato di essere stata aggredita insieme al suo compagno vicino alla loro abitazione a Igarassu, nello stato di Pernambuco. Avrebbe sostenuto che diversi uomini armati li avrebbero intercettati e portati in una zona boschiva, dove sarebbero stati tenuti in ostaggio per ottenere un riscatto.

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Un'indagine che mette in discussione la versione iniziale

Dopo che l'incidente è stato denunciato alle forze dell'ordine nell'aprile del 2025, è stata avviata un'indagine per accertarne le circostanze. Secondo quanto riportato da Globo, gli inquirenti sospettano che l'evento sia stato inscenato per attirare l'attenzione del pubblico e generare copertura mediatica.

Le autorità stanno valutando la possibilità che alcuni dei soggetti coinvolti avessero avuto in precedenza un legame con l'influencer. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, sarebbero stati utilizzati elementi materiali, come un veicolo e delle armi replica, per rendere più credibile la messa in scena dell'evento.

Sospetti legati alla ricerca di visibilità online

Secondo quanto riportato dai media, un funzionario delle forze dell'ordine ha dichiarato che l'evento inscenato sarebbe stato motivato da un calo di follower sui social media. Le autorità indicano che diverse persone potrebbero essere coinvolte nell'organizzazione del presunto incidente. L'indagine è in corso per determinare le precise responsabilità di ciascun individuo coinvolto.

Una controversia che solleva interrogativi sulle pratiche sui social media

Questo caso mette in luce le difficoltà nel raggiungere la visibilità nell'economia dell'attenzione. I creatori di contenuti sono spesso costretti a produrre post in grado di catturare l'interesse del pubblico, in un contesto di concorrenza particolarmente elevata. Diversi osservatori sottolineano come la viralità possa talvolta incoraggiare pratiche controverse, soprattutto quando il contenuto è concepito per suscitare una forte risposta emotiva.

Il caso è tuttora oggetto di indagine.

Allo stato attuale, l'indagine citata dai media è ancora in corso e le autorità stanno proseguendo le loro indagini. L'influencer Monniky Fraga non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulle accuse riportate dalla stampa, mentre il suo team di difesa avrebbe richiesto "una modifica del provvedimento di detenzione".

Questo caso illustra le sfide poste dall'evoluzione dei social network, dove il confine tra contenuti reali e contenuti preimpostati può talvolta sollevare interrogativi.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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