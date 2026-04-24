Sharon Stone, 68 anni, sorprende con un controverso completo in pelle.

Fabienne Ba.
@sharonstone / Instagram

L'attrice e produttrice americana Sharon Stone continua a sfidare le convenzioni dello stile con apparizioni che non lasciano indifferenti. Il suo ultimo outfit (presumibilmente) in pelle ha suscitato numerose reazioni, che vanno dall'ammirazione al dibattito.

Un look in pelle che divide le opinioni

In una foto condivisa su Instagram, Sharon Stone appare seduta su un letto in una camera da letto, con indosso un reggiseno nero, presumibilmente di pelle. L'outfit, composto da capi aderenti, ha immediatamente riacceso il dibattito sulle "scelte di moda audaci per le donne di una certa età". Questa scelta sartoriale è coerente con l'approccio stilistico di Sharon Stone: look audaci che giocano con i codici dello chic hollywoodiano e li sovvertono.

Alcuni lo vedono come una dimostrazione di libertà stilistica, altri come una provocazione ritenuta troppo audace per un tradizionale red carpet. Ricordiamoci: a prescindere dall'età, vestirsi non è mai stato una questione di autorizzazione. Non si tratta di essere "audaci" dopo i 60 anni, ma semplicemente di essere libere: libere di indossare ciò che si vuole, quando si vuole. Il corpo delle donne non è oggetto di discussione.

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Una presunta libertà stilistica

Da diversi anni, Sharon Stone sfoggia numerose apparizioni di grande impatto nel mondo della moda, alternando tailleur strutturati, capi trasparenti e silhouette più "sperimentali". Questo nuovo completo in pelle si inserisce in questa linea: quella di una moda espressiva, dove l'età non detta le scelte di abbigliamento.

Al di là del dibattito, questa apparizione illustra una tendenza più ampia nel settore: una moda in cui i personaggi pubblici si liberano dalle aspettative legate all'età o alle convenzioni. Sharon Stone incarna quindi un approccio audace allo stile, basato sulla libertà e sulla sperimentazione.

In breve, con questo outfit (presumibilmente) in pelle, Sharon Stone conferma ancora una volta il suo status di icona di stile imprevedibile. Fedele a se stessa, infrange le regole senza cercare di piacere a tutti e ci ricorda che lo stile non ha età né regole fisse, ma solo scelte audaci.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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