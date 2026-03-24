A 51 anni, Drew Barrymore parla apertamente della sua esperienza con le app di incontri.

Anaëlle G.
@drewbarrymore / Instagram

L'attrice, produttrice, autrice, regista, presentatrice televisiva e imprenditrice americana Drew Barrymore parla con umorismo della sua esperienza con le app di incontri, rivelando un aneddoto durante il suo programma televisivo.

Una reazione inaspettata, ma costruttiva.

Durante una recente puntata del "The Drew Barrymore Show" , l'attrice ha raccontato di aver chiesto al pubblico un parere sulla sua biografia su Tinder. Aveva specificato di non essere alla ricerca di un matrimonio o di figli – essendo già madre di due figlie, Olive e Frankie, e avendo alle spalle tre matrimoni – convinta di liberare gli uomini da una "pressione bassa". A quel punto, uno spettatore ha alzato la mano: "Mi dispiace, ma è davvero scoraggiante. Mi fa sembrare una persona chiusa, rigida, che scapperebbe a gambe levate!".

Completamente sbalordita, Drew Barrymore ha esclamato: "Ma io volevo solo lasciarli liberi!". Il giorno dopo, ha aggiornato la sua biografia, riconoscendo il valore del feedback "dal punto di vista di un uomo eterosessuale", ben lontano dalla sua solita cerchia di amici gay. "Ho apprezzato la sua franchezza", ha aggiunto, sottolineando che questo feedback schietto l'ha aiutata a comunicare in modo più efficace.

Lezione imparata: meno è meglio

Drew Barrymore ne trae una semplice morale: "Su un'app di incontri, è meglio dire il meno possibile. Non si ottiene mai nulla essendo troppo diretti o troppo vaghi: meglio evitare". Questa filosofia riflette il suo approccio rilassato agli appuntamenti a 51 anni, dopo matrimoni passati e delusioni come essere stata ignorata o aver temuto di essere in pericolo al primo appuntamento.

In breve, Drew Barrymore trasforma le critiche in una lezione positiva, dimostrando che a 51 anni affronta gli appuntamenti con leggerezza e autoironia. La sua autenticità è fonte di ispirazione: osare chiedere un feedback e adattarsi senza risentimento rimane la chiave per una vita sentimentale appagante.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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