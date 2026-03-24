Per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno, Reese Witherspoon ha optato per un abito scintillante con frange.

L'attrice, produttrice e imprenditrice americana Reese Witherspoon ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno indossando un abito scintillante con frange, circondata dai suoi tre figli, in una festa memorabile condivisa sui social media.

Un mini abito festivo e luminoso

Per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno nel weekend del 22 marzo 2026, l'attrice di "Legally Blonde" ha optato per un abito iridescente color perla interamente ricoperto di frange fluenti. Questo abito in stile retro-disco catturava la luce ad ogni movimento, creando un effetto visivo ipnotico perfetto per ballare. Un video pubblicato dal figlio maggiore, Deacon Phillippe (22), mostra Reese Witherspoon in posa con i suoi figli: posa gioiosa, capelli sciolti, sorriso radioso: l'epitome della felicità a 50 anni.

Il post di Deacon su Instagram mescolava immagini celebrative, una foto vintage in bianco e nero di Reese con Ava e Deacon da bambini, e un recente ritratto informale di Reese Witherspoon. Questo mix di passato e presente celebrava 50 anni di vita, carriera ("Big Little Lies", "Sweet Home Alabama") e maternità appagante, senza inutili orpelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deacon (@deaconphillippe)

La famiglia al centro dei festeggiamenti

Deacon indossava un cappello da cowboy abbinato a quello del fratello minore Tennessee (12), mentre la sorella maggiore Ava (26), sosia perfetta della madre, completava il look con un abito di pizzo nero e una vistosa cintura oversize. I quattro si sono scambiati effusioni in questo momento privato che è diventato virale in breve tempo: "Buon compleanno alla mia mamma, che è semplicemente la migliore 🕺", ha scritto Deacon nella didascalia della foto. Ava ha aggiunto nella sua storia di Instagram: "Buon 50° compleanno, mamma! Siamo così fortunati ad amarti ed essere amati da te".

Reese Witherspoon ha illuminato la sua festa di compleanno con questo abito festoso con frange, circondata dalla sua famiglia unita. Lontana dai cliché del venticinquesimo compleanno, incarna una donna gioiosa e autentica che ispira i suoi fan e i suoi figli.