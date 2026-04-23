Emily Blunt fa scalpore con un abito corto dal dettaglio "audace".

Fabienne Ba.
Screen Emily Blunt dans le film « Le diable s'habille en Prada » (The Devil Wears Prada)

Alla première londinese di "Il diavolo veste Prada 2", l'attrice britannico-americana Emily Blunt si è distinta come la figura più appariscente grazie a un abito corto che reinterpretava l'eleganza classica. Insieme a diverse componenti del cast, tra cui le attrici americane Meryl Streep e Anne Hathaway, la Blunt ha sfoggiato un look minimalista e sofisticato.

Un abito corto impreziosito da un dettaglio trasparente

Per questa apparizione, Emily Blunt ha indossato un abito nero corto e strutturato abbinato a tessuti a contrasto. Il dettaglio più discusso è stato l'aggiunta di inserti trasparenti (a pois). L'outfit combinava una base elegante e sobria con elementi in tulle e pizzo, creando un equilibrio tra classico e moderno.

L'abito era completato da collant velati e décolleté nere, che rafforzavano un'estetica minimalista. Questo tipo di look si inserisce in una tendenza attuale che gioca sul contrasto tra semplicità e dettagli più audaci.

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Un'accoglienza che ha generato molte discussioni sui social media.

L'immagine dell'attrice ha fatto rapidamente il giro dei social media, dove molti utenti hanno elogiato il suo stile. La combinazione di sobria eleganza e tessuti trasparenti è stata ampiamente discussa, esaltando l'impatto visivo del suo outfit. Emily Blunt conferma così la sua capacità di alternare eleganza classica e scelte di moda audaci ma ponderate.

Con questo abito, indossato alla première londinese di "Il diavolo veste Prada 2", Emily Blunt ha fatto un'apparizione memorabile che illustra perfettamente l'evoluzione dello stile sul red carpet. Bilanciando un'eleganza sobria con un tocco di trasparenza, ha proiettato un look moderno, sofisticato e decisamente contemporaneo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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