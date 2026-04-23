Alabama Barker mette in mostra le sue curve in un corsetto che suscita reazioni

Naila T.
@alabamaluellabarker / Instagram

La musicista Alabama Barker, figlia di Travis Barker e Shanna Moakler, ha recentemente condiviso sui social media un look molto discusso, incentrato su un corsetto nero. Unendo l'ispirazione del pizzo a una silhouette strutturata, questo tipo di indumento si inserisce in un'estetica già ampiamente diffusa dalle tendenze moda attuali, dove i confini tra lingerie e abiti da sera si fanno sempre più sfumati.

Un corsetto nero, a metà tra trasparenza e struttura.

Il pezzo forte è un corsetto nero aderente, che combina stecche a vista e pannelli. Questa costruzione esalta la silhouette di Alabama Barker, giocando sul contrasto tra sostegno e leggerezza visiva. Questo tipo di corsetto, spesso ispirato al pizzo, viene qui reinterpretato per un look da sera, riflettendo uno stile ben preciso.

Per completare il look, Alabama Barker abbina il corsetto a collant neri e stivali al ginocchio, rafforzando un'estetica più cupa e leggermente grunge. Questa scelta stilistica accentua l'effetto visivo complessivo.

Forti reazioni sui social media

Il post di Alabama Barker è circolato rapidamente online, scatenando numerose reazioni. Alcuni utenti di internet hanno elogiato il look definendolo "audace e alla moda", mentre altri hanno commentato maggiormente la "natura molto rivelatrice dell'outfit".

Come spesso accade con questo tipo di silhouette, il confine tra ammirazione stilistica e dibattito sullo stile rimane purtroppo molto sottile. È bene ricordare che il corpo e l'aspetto delle donne non dovrebbero essere oggetto di discussione: ognuna si veste come desidera, senza che ciò giustifichi un giudizio sul suo aspetto.

Con questo corsetto nero, Alabama Barker abbraccia un'estetica della moda contemporanea. Questo look illustra ancora una volta l'influenza dei social media nel plasmare le tendenze attuali.

Naila T.
Naila T.
Analizzo le tendenze sociali che plasmano i nostri corpi, le nostre identità e le nostre relazioni con il mondo. Ciò che mi spinge è comprendere come le norme evolvono e si trasformano nelle nostre vite, e come i discorsi su genere, salute mentale e immagine di sé permeano la vita quotidiana.
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