Il look inaspettato di Demi Lovato, con un top bikini sotto una t-shirt, è intrigante.

Fabienne Ba.
@ddlovato / Instagram

La cantautrice americana Demi Lovato sta attirando l'attenzione con un nuovo look in cui esplora un'estetica basata sulla sovrapposizione di capi a contrasto. In un video pubblicato sui suoi social media, adotta uno stile "ibrido" che fonde la moda urbana con audaci tessuti trasparenti.

Un top da costume da bagno riadattato a capo di moda.

Il fulcro di questo look è un top bikini a triangolo nero (o un reggiseno senza ferretto) indossato sotto una t-shirt nera a maniche lunghe semitrasparente. Questa combinazione crea un effetto visivo che fonde l'abbigliamento casual con uno stile più sofisticato. La trasparenza della t-shirt aggiunge una dimensione sottilmente suggestiva senza essere ostentata, giocando sul contrasto tra ciò che viene rivelato e ciò che rimane sottinteso. La scelta del nero, inoltre, rafforza l'unità della silhouette, accentuandone al contempo volume e texture.

A seconda dei materiali utilizzati – cotone leggero, rete o jersey fine – l'effetto può variare da un minimalismo essenziale a un'estetica più grafica. Questo tipo di combinazione si allinea a uno stile contemporaneo in cui l'intimità si rivela a tratti e dove la biancheria intima non è più semplicemente nascosta, ma integrata come elemento compositivo. Il risultato finale oscilla quindi tra semplicità controllata e sofisticazione discreta, lasciando ampio spazio all'espressione di sé e al modo in cui l'insieme viene indossato.

Una silhouette monocromatica dallo spirito rock.

Demi Lovato completa il suo outfit con pantaloni di pelle nera e stivali al ginocchio, rafforzando un'estetica audace. La scelta di un look total black accentua l'impatto visivo della sovrapposizione e crea una silhouette continua, quasi scultorea, dove ogni capo sembra estendere quello precedente. La pelle aggiunge una dimensione materica e leggermente lucida, in contrasto con la morbidezza del top trasparente e rafforzando l'equilibrio tra fluidità e struttura. Gli stivali al ginocchio, infine, consolidano l'intero look, aggiungendo un tocco più deciso all'insieme.

Questo tipo di combinazione gioca su una forma di "radicalismo stilistico" controllato, in cui le silhouette rimangono semplici ma i materiali fanno la differenza. Questo stile si inserisce in una tendenza più ampia che fonde i codici dello streetwear con ispirazioni più audaci, attingendo tanto alle silhouette da palcoscenico quanto al grunge o alle influenze rock modernizzate. L'effetto complessivo riflette una forte ricerca di espressione personale, dove l'abbigliamento diventa uno strumento per esprimere la propria personalità oltre che una scelta estetica.

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Una reazione immediata sui social media

Il post ha fatto rapidamente il giro del web, generando numerose reazioni. Tra sorpresa e ammirazione, gli utenti di internet hanno commentato soprattutto l'originalità dell'abbinamento tra pizzo e maglietta trasparente, nonché il modo in cui questi elementi, solitamente associati a mondi diversi, si fondono in un unico insieme coerente.

Questo tipo di look conferma il crescente interesse per gli stili "ibridi" e le combinazioni inaspettate, dove i confini tra lingerie, prêt-à-porter e capi di tendenza si fanno sempre più sfumati. Al di là dell'effetto trend, questa accoglienza online dimostra anche come i social media amplifichino le scelte stilistiche audaci, trasformando un outfit in un vero e proprio argomento di discussione estetica e culturale.

Con questo outfit che combina un top bikini e una t-shirt trasparente, Demi Lovato abbraccia una tendenza della moda contemporanea che gioca sui contrasti e sulla sovrapposizione di capi. Questo look illustra ancora una volta la libertà stilistica di cui godono le celebrità sui social media.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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