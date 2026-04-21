Nel bel mezzo di un safari, Dua Lipa si concede un allenamento che non passa inosservato.

Anche nel bel mezzo di un safari, la cantautrice Dua Lipa a quanto pare non ha abbandonato la sua routine di fitness. Ha condiviso una serie di foto su Instagram che hanno subito catturato l'attenzione dei suoi milioni di follower.
Un safari in Sudafrica con il suo fidanzato
La carrellata di foto pubblicata da Dua Lipa su Instagram ripercorre il suo safari in Sudafrica, intrapreso con il fidanzato, l'attore Callum Turner. Le immagini fondono paesaggi selvaggi con momenti più intimi del viaggio, offrendo una rara sbirciatina alla sua vita quotidiana lontano dai palchi e dagli studi di registrazione.
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Un selfie sportivo che finisce nel feed
Incastonata al centro della giostra, una foto allo specchio mostra la cantante con un completo sportivo completamente nero: un top corto senza maniche abbinato a pantaloni elasticizzati dello stesso colore. L'immagine ha subito generato un'ondata di reazioni positive da parte dei suoi fan, che l'hanno interpretata come un riflesso del suo costante impegno per il fitness, anche durante i viaggi.
Non è la prima volta che la cantante condivide scorci dei suoi allenamenti sui social media: già nel marzo 2026, in occasione del raggiungimento di un miliardo di stream su Spotify da parte del suo brano "Houdini", aveva pubblicato un selfie scattato in una palestra.
Dua Lipa incanta con un nuovo selfie. pic.twitter.com/XwFk7Wu8GI
— Pop Crave (@PopCrave) 20 aprile 2026
Unendo paesaggi spettacolari, momenti personali e un omaggio al suo sport, Dua Lipa dimostra di rimanere fedele al suo stile di vita, anche dall'altra parte del mondo. Questa fuga in safari illustra un lato equilibrato di Dua Lipa, capace di coniugare relax, amore e benessere, sotto gli occhi attenti – e sempre entusiasti – dei suoi fan.