Tra conchiglie e fiori, Kehlani opta per un look estivo di grande effetto.

Léa Michel
@kehlani / Instagram

In vista del suo tour mondiale, la cantautrice americana Kehlani ha condiviso sui social un look estivo vivace e ispirato alla spiaggia. Con stampe floreali e accessori a forma di conchiglia, ha optato per uno stile solare e rilassato che ha conquistato immediatamente i suoi fan.

Un look estivo e solare

Per questa apparizione, Kehlani ha abbracciato un'estetica bohémien e da spiaggia. Indossava shorts bianchi decorati con una stampa floreale rossa, abbinati a una cintura con perline a forma di conchiglia per un tocco decisamente estivo. Il look era completato da un top bianco, orecchini a cerchio impreziositi da conchiglie e una delicata collana di perle. Un trucco nude e lunghi ricci naturali e sciolti hanno completato questo look baciato dal sole.

Un'atmosfera da mare

Al di là dei singoli capi, questo look evoca un'intera atmosfera. Conchiglie, perle e motivi floreali richiamano immediatamente immagini di estate, sabbia e vacanze. Questa tendenza "mermaidcore", ispirata al mondo marino, sta diventando sempre più popolare sui social media. Con questo outfit, Kehlani abbraccia appieno questa estetica da spiaggia, che è delicata, naturale e piacevolmente vibrante.

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Un post condiviso da Kehlani (@kehlani)

I fan hanno conquistato

Come prevedibile, questo post ha scatenato un'ondata di reazioni entusiaste. Nei commenti, gli utenti di internet hanno inondato Kehlani di complimenti. "È fantastica", "Una vera Moana!" sono solo alcuni dei tanti messaggi di ammirazione.

Una cantante al centro delle notizie

Questa apparizione arriva in un periodo intenso per Kehlani. Il 24 aprile 2026, giorno del suo 31° compleanno, ha pubblicato il suo nuovo album omonimo, "KEHLANI". Ora si sta preparando a promuovere questi nuovi brani sul palco durante il suo "Kehlani World Tour", che inizierà ad agosto 2026 con date in Nord America, Europa, Regno Unito e Sudafrica.

Con questo look estivo impreziosito da conchiglie e fiori, Kehlani sfoggia un aspetto radioso e di tendenza. Fedele al suo stile, conferma la sua predilezione per look sofisticati e la sua attuale ispirazione balneare. Non sorprende che questo farà la gioia dei suoi fan.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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