Con il suo abito vintage a fiori, Olivia Dean ha fatto un'apparizione davvero notevole.

Fabienne Ba.
@oliviadeano / Instagram

La cantautrice britannica Olivia Dean ha deliziato ancora una volta i suoi fan a Parigi. Uscendo da un concerto nella capitale francese, ha condiviso una foto di sé con indosso un abito vintage di Chanel con stampa floreale, che ha sicuramente attirato l'attenzione.

Un concerto parigino che si è concluso in grande stile.

È stato dopo un concerto nella capitale francese che Olivia Dean ha condiviso il suo ultimo look all'insegna dell'eleganza. Attualmente impegnata in un tour mondiale, ha approfittato del suo soggiorno a Parigi per offrire una performance molto attesa dai suoi fan francesi. Il giorno dopo lo spettacolo, ha pubblicato un messaggio di addio alla capitale sul suo account Instagram, accompagnato da una foto che ha subito conquistato i suoi follower. "Buonanotte Parigi!! Grazie per sempre", ha scritto nella didascalia, aggiungendo un'emoji di un fiore di loto e menzionando Chanel e il suo direttore artistico, Matthieu Blazy.

Un abito Chanel d'ispirazione vintage

Per quest'occasione, Olivia Dean ha optato per un capo Chanel, che incarna uno spirito decisamente vintage e romantico. L'abito, caratterizzato da una stampa floreale, illustra perfettamente l'universo stilistico che la cantante ha coltivato per diverse stagioni: un mix di delicatezza e richiami alle silhouette dei decenni passati. Questo approccio ricorda la sua estetica scenica, spesso descritta come un omaggio alle donne degli anni '60 e '70. Questa coerenza stilistica contribuisce a renderla una delle artiste britanniche più attese nel mondo della moda.

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Un legame di lunga data con la Maison Chanel

La scelta di una creazione Chanel non è casuale. Olivia Dean fa parte della sfera d'influenza della maison francese dal 2023, anno in cui ha partecipato alla sfilata di haute couture primavera del marchio. Da giugno 2024, la cantante è tra le ambasciatrici e amiche ufficiali della Maison, comparendo più volte con creazioni disegnate dai team Chanel. Questa fedeltà è di lunga data e va ben oltre le semplici "partnership commerciali": Olivia Dean ha instaurato un autentico legame creativo con la Maison, soprattutto da quando Matthieu Blazy ne ha assunto la direzione artistica.

Con il suo abito vintage a fiori di Chanel, il suo concerto parigino di successo e il suo sentito omaggio alla maison francese, Olivia Dean ha regalato una delle sue apparizioni parigine più memorabili. Ha dimostrato la sua capacità di fondere in modo impeccabile la sua carriera musicale e la sua identità nel mondo della moda. E dimostra che la sua collaborazione con Chanel e Matthieu Blazy continuerà senza dubbio a produrre momenti di stile, palco dopo palco.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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