Con un abito caratterizzato da uno spacco vertiginoso, Bella Thorne ha conquistato gli utenti di internet con il suo ultimo look.

Anaëlle G.
@bellathorne / Instagram

Per festeggiare il suo compleanno, l'attrice americana Bella Thorne ha condiviso su Instagram una carrellata di foto in cui indossa un elegante abito con spacco. Un look che ha subito conquistato i suoi follower.

Un lungo abito color cioccolato con uno spacco

Per la serata, Bella Thorne ha indossato un lungo abito senza maniche in una profonda tonalità cioccolato. L'abito lungo fino ai piedi presentava uno spacco alto che donava movimento alla silhouette. La scollatura, impreziosita da bottoni finemente intagliati, aggiungeva un tocco di lusso all'intero look.

Accessori scelti con cura

Per completare questo abito, Bella Thorne ha optato per décolleté color nude, bracciali rigidi metallici e diversi anelli per un tocco decisamente chic. Quanto al suo beauty look, i capelli acconciati in morbidi ricci e il trucco luminoso color pesca hanno completato alla perfezione questo look raffinato. Un insieme armonioso, meticolosamente pianificato fin nei minimi dettagli.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da BELLA (@bellathorne)

Un abito disegnato per il suo compleanno

Questa apparizione faceva parte di un evento festivo. Nella didascalia del suo post, Bella Thorne ha scritto scherzosamente: "Un festeggiato non gradisce il nostro arrivo", confermando la natura gioiosa della serata. Bella Thorne ha anche condiviso alcuni momenti intimi con il suo fidanzato, Mark Emms, aggiungendo un tocco personale a questa serie di foto.

I fan sono affascinati

Come prevedibile, questo look ha scatenato un'ondata di reazioni entusiaste. Molti utenti di internet hanno elogiato l'eleganza e la sicurezza di sé di Bella Thorne, fedeli al suo stile. Per molti, questo outfit si colloca tra i migliori degli ultimi mesi. Sempre pronta a lasciare il segno, Bella Thorne conferma ancora una volta la sua predilezione per abiti sofisticati.

Con questo abito color cioccolato caratterizzato da uno spacco vertiginoso, Bella Thorne ha fatto un'apparizione elegante e festosa allo stesso tempo. Come prevedibile, i suoi fan ne sono rimasti entusiasti.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
Article précédent
Con il suo abito vintage a fiori, Olivia Dean ha fatto un'apparizione davvero notevole.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Con il suo abito vintage a fiori, Olivia Dean ha fatto un'apparizione davvero notevole.

La cantautrice britannica Olivia Dean ha deliziato ancora una volta i suoi fan a Parigi. Uscendo da un...

Hailey Bieber fa girare la testa con un vivace completo da spiaggia arancione.

La modella e imprenditrice americana Hailey Bieber ha fatto scalpore su Instagram con un completo da spiaggia arancione...

Criticata per il suo peso, questa attrice risponde ai commenti sul suo aspetto.

Olivia Wilde ha deciso di rispondere a coloro che hanno commentato il suo aspetto. Dopo che una sua...

A 56 anni, Heather Graham risplende sotto il sole della Costa Azzurra con un look estivo.

L'attrice e produttrice americana Heather Graham ha condiviso su Instagram una serie di foto solari scattate sulla Costa...

"Sembra avere 20 anni": Megan Fox sorprende con un cambio di look che piace a tutti

L'attrice e modella americana Megan Fox ha recentemente ricevuto i complimenti della sua truccatrice, che ha condiviso su...

Il nuovo look di Ester Expósito sta attirando l'attenzione, persino di Kylian Mbappé.

L'attrice spagnola Ester Expósito ha condiviso su Instagram una serie di foto che mostrano un nuovo look chic...