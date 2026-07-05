Con un abito caratterizzato da uno spacco vertiginoso, Bella Thorne ha conquistato gli utenti di internet con il suo ultimo look.

Per festeggiare il suo compleanno, l'attrice americana Bella Thorne ha condiviso su Instagram una carrellata di foto in cui indossa un elegante abito con spacco. Un look che ha subito conquistato i suoi follower.

Un lungo abito color cioccolato con uno spacco

Per la serata, Bella Thorne ha indossato un lungo abito senza maniche in una profonda tonalità cioccolato. L'abito lungo fino ai piedi presentava uno spacco alto che donava movimento alla silhouette. La scollatura, impreziosita da bottoni finemente intagliati, aggiungeva un tocco di lusso all'intero look.

Accessori scelti con cura

Per completare questo abito, Bella Thorne ha optato per décolleté color nude, bracciali rigidi metallici e diversi anelli per un tocco decisamente chic. Quanto al suo beauty look, i capelli acconciati in morbidi ricci e il trucco luminoso color pesca hanno completato alla perfezione questo look raffinato. Un insieme armonioso, meticolosamente pianificato fin nei minimi dettagli.

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Un abito disegnato per il suo compleanno

Questa apparizione faceva parte di un evento festivo. Nella didascalia del suo post, Bella Thorne ha scritto scherzosamente: "Un festeggiato non gradisce il nostro arrivo", confermando la natura gioiosa della serata. Bella Thorne ha anche condiviso alcuni momenti intimi con il suo fidanzato, Mark Emms, aggiungendo un tocco personale a questa serie di foto.

I fan sono affascinati

Come prevedibile, questo look ha scatenato un'ondata di reazioni entusiaste. Molti utenti di internet hanno elogiato l'eleganza e la sicurezza di sé di Bella Thorne, fedeli al suo stile. Per molti, questo outfit si colloca tra i migliori degli ultimi mesi. Sempre pronta a lasciare il segno, Bella Thorne conferma ancora una volta la sua predilezione per abiti sofisticati.

Con questo abito color cioccolato caratterizzato da uno spacco vertiginoso, Bella Thorne ha fatto un'apparizione elegante e festosa allo stesso tempo. Come prevedibile, i suoi fan ne sono rimasti entusiasti.