Con i suoi capelli corti, Selena Gomez fa scalpore con un look alla "Marilyn Monroe"

Selena Gomez ha di nuovo conquistato il web. La cantautrice, attrice, produttrice e imprenditrice americana ha recentemente condiviso una serie di foto su Instagram accompagnate da un semplice commento: "Breve serie 💇‍♀️". Un messaggio breve, ma sufficiente a scatenare una valanga di reazioni entusiastiche.

Un look retrò, hollywoodiano

La cantante di "Lose You to Love Me" sfoggia il suo nuovo taglio corto. Nelle foto, Selena appare semplicemente avvolta in un asciugamano bianco, rivelando il suo caschetto retrò con frangia, chiaramente ispirato a Marilyn Monroe. Riccioli castani leggermente ondulati, un tocco di fard rosa e un elegante rossetto completano il look.

Questo stile "Old Hollywood" non è casuale. Selena Gomez aveva già iniziato questa trasformazione ai Golden Globes del 2026 a inizio gennaio. Era splendida in un abito Chanel in velluto nero decorato con piume bianche e fiori di seta. Una creazione spettacolare, che ha richiesto oltre 300 ore di lavoro, che incarnava tutta l'eleganza della Hollywood classica. Questa nuova serie di foto segue la stessa ispirazione: un chiaro omaggio alle icone del cinema degli anni '50, da Marilyn Monroe a Dorothy Dandridge.

Una vera icona della moda

Da diversi mesi, Selena Gomez sta sperimentando di più con la sua immagine. Lo scorso dicembre, ha già brillato con un abito disco scintillante e con frange di Dôen, fotografato dalla sua stylist Erin Walsh. Walsh, che è anche consulente di moda dell'attrice americana Anne Hathaway e dell'attrice, sceneggiatrice e produttrice indo-americana Mindy Kaling, è riuscita a far evolvere lo stile della cantante verso un'estetica chic, retrò e romantica.

Questo nuovo capitolo sembra riflettere anche il ritrovato equilibrio di Selena Gomez, che ha sposato il produttore Benny Blanco nell'autunno del 2025. La coppia, molto riservata, raramente condivide scorci della propria vita privata, ma non nasconde il suo stretto legame. Tra una vita sentimentale serena e la realizzazione artistica, Selena sembra aver trovato la formula della felicità.

Con questo taglio corto ispirato alle dive della vecchia Hollywood, Selena Gomez conferma il suo status di icona contemporanea: elegante e profondamente autentica. Più che una semplice trasformazione dei capelli, il suo nuovo look illustra una donna che si sta abbracciando completamente, un mix di nostalgia e rinnovamento.