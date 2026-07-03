Lisa delle BLACKPINK fa scalpore con un abito dalla schiena spettacolare.

Lisa, del gruppo femminile K-pop sudcoreano BLACKPINK, ha condiviso su Instagram una serie di foto dallo Utah, in cui indossa un abito nero con una scollatura sulla schiena spettacolare che ha immediatamente scatenato l'entusiasmo dei suoi follower.

Un sorprendente abito nero con scollo all'americana

La cantante, fondatrice dell'iconico gruppo sudcoreano e ora artista solista di fama internazionale, ha pubblicato su Instagram una carrellata di immagini scattate durante il suo soggiorno negli Stati Uniti. Il pezzo forte del post è senza dubbio il suo abito. Lisa indossava un abito nero lungo fino ai piedi con una scollatura all'americana particolarmente elegante. Il tessuto fluido e aderente ne esaltava la figura. Il nero intenso e intramontabile contrastava con le tonalità sabbiose del paesaggio desertico. Questa scelta stilistica riflette l'affinità di Lisa per capi d'effetto e distintivi, capaci di trasformare un semplice servizio fotografico in un momento di moda memorabile.

Una schiena che ha conquistato i suoi fan

Il dettaglio più sorprendente di questo abito è la schiena scoperta. Questa scelta stilistica si allinea perfettamente con la tendenza contemporanea degli abiti con schiena scoperta, diventati un capo essenziale per l'abbigliamento da sera. L'abito presentava anche un audace cut-out laterale. Questo tocco di haute couture riflette l'affinità di Lisa per le silhouette grafiche e decisamente moderne. Su Instagram, questi dettagli hanno immediatamente catturato l'attenzione dei follower di Lisa, che hanno inondato la sezione commenti di commenti ammirati.

Una catena d'oro per completare il look.

Per completare questo abito nero, Lisa si è concentrata su un dettaglio: una catenina decorativa dorata. Questo accessorio, discreto e prezioso al tempo stesso, dona un tocco di luminosità all'insieme monocromatico. Un anello d'oro al dito ha completato questo set di accessori accuratamente selezionati. Un approccio minimalista tipico dello stile della cantante, che predilige pochi pezzi preziosi piuttosto che un accumulo di oggetti.

Diversi abiti sono stati presentati nel carosello

L'ambientazione della pubblicazione contribuisce in modo determinante al suo successo complessivo. Lisa posa tra strette pareti di cemento, in un sorprendente contrasto visivo con i paesaggi desertici dello Utah che si estendono sullo sfondo. Questa combinazione di architettura brutalista e natura selvaggia americana crea una messa in scena particolarmente cinematografica, trasformando un semplice servizio fotografico in un vero e proprio editoriale di moda.

Inoltre, la carrellata di look non si è limitata a quel singolo abito nero. Lisa ha condiviso anche altri outfit più casual, con capi neri abbinati a stivali marroni. Questi look più quotidiani, a metà tra l'estetica occidentale e il minimalismo moderno, amplificano la dimensione contemplativa del suo viaggio americano.

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Un'ondata di commenti entusiasti

Come prevedibile, il post ha immediatamente scatenato una valanga di reazioni sui social media. "Regina Lisa", ha esclamato un utente, in una tipica espressione di ammirazione per la cantante. "Oh mio Dio, splendida!", ha scritto un altro fan. "Wow! Bellissima come sempre", ha aggiunto un terzo ammiratore. La sezione commenti si è riempita anche di emoji a forma di cuore, occhi a mandorla e fiamme, a dimostrazione dell'entusiasmo tipico della comunità di fan di Lisa.

Con il suo abito nero con scollo all'americana, schiena scoperta e vistoso ritaglio laterale, Lisa (BLACKPINK) ha regalato ai suoi fan uno dei look più sorprendenti della stagione. Oltre all'outfit in sé, la cantante ha condiviso con i suoi fan un momento visivo impeccabile, mettendo in mostra la coerenza stilistica che ormai contraddistingue il suo stile.