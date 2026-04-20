"In menopausa, veniamo messe da parte": l'attrice cinquantenne Amanda Peet racconta la sua esperienza.

L'attrice americana Amanda Peet dà voce a una realtà condivisa da molte donne: con la menopausa, si sentono "meno desiderabili" e "meno visibili" nelle storie, sul lavoro e persino sullo schermo. Nella serie "Your Friends & Neighbors", incarna questa esperienza interpretando Mel Cooper, una terapista che sta attraversando la premenopausa.

Un ruolo "catartico" nella serie "Veri vicini, falsi amici".

Nella serie, Amanda Peet interpreta Mel, una donna di cinquant'anni che non viene ridotta a un mero "accessorio sentimentale" né relegata al ruolo di "madre utile". Le scene della premenopausa vengono affrontate con franchezza, includendo vampate di calore, sbalzi d'umore, disturbi del sonno e desideri persistenti. L'attrice spiega in diverse interviste che interpretare questo personaggio è stato "catartico" per lei: sta vivendo la menopausa e crede che sia importante che questa fase non venga trattata come una fine o una vergogna.

Le scene sulla menopausa in "Your Friends & Neighbors" sono divertenti, senza filtri e a volte molto realistiche, il che spiega perché risuonino con un pubblico femminile spesso trascurato nelle narrazioni sulla mezza età. Scegliendo di affrontare vampate di calore, irritabilità e cambiamenti nei rapporti familiari, la serie dà a questa fase della vita il posto che le spetta. Amanda Peet diventa così la voce di un'età spesso silenziosa, una voce che non vuole più essere messa da parte.

"Le donne vengono messe da parte durante la menopausa"

In un'intervista alla rivista People , Amanda Peet ha parlato del ruolo delle donne anziane nel mondo dello spettacolo e nella società. Ha affermato che, per molto tempo, le donne oltre una certa età sono state rese "invisibili, asessuate, messe da parte", come se, dopo la menopausa, il resto della loro vita si riducesse ad aspettare dietro le quinte. Per lei, è quindi fondamentale che personaggi come Mel in "Your Friends & Neighbors" dimostrino che l'età non è sinonimo di oblio: una donna può essere stanca, sperimentare fluttuazioni ormonali e rimanere comunque attiva.

Una lotta contro la "dismorfia legata all'età"

Amanda Peet parla anche di "dismorfia legata all'età": l'idea di rimanere mentalmente bloccati all'età di trent'anni, spesso ventisette, e di faticare ad accettare che il corpo abbia effettivamente superato i cinquant'anni, con la menopausa, le rughe, i capelli grigi e le domande sull'identità. Sottolinea questa discrepanza tra il corpo reale e l'immagine interiore, che alimenta la sensazione di essere "fuori sincrono" con ciò che la società si aspetta da una donna cosiddetta "matura".

Un messaggio di visibilità e dignità

Attraverso la sua attività di attrice e le sue dichiarazioni pubbliche, Amanda Peet si batte per una maggiore visibilità delle donne in menopausa, sia nel cinema che nella vita di tutti i giorni. Sottolinea che recitare sullo schermo non è sufficiente: è fondamentale anche permettere a queste donne di rimanere al centro delle storie, dei progetti e dei processi decisionali, senza relegarle a un ruolo secondario "dopo" la loro "giovinezza".

La sua testimonianza fa eco a quella di altre attrici come Demi Moore o Halle Berry, che denunciano tutte il modo in cui le donne vengono emarginate non appena superano un certo ideale di bellezza.

Dando voce a donne come Amanda Peet e ritraendo personaggi radicati nella realtà della menopausa, la serie "Your Friends & Neighbors" contribuisce a cambiare le percezioni. Lungi dall'essere una fine, questo periodo viene visto come una trasformazione, con le sue sfide ma anche con la sua ricchezza e complessità. Rompendo il silenzio e gli stereotipi, Amanda Peet ci ricorda che le donne over 50 non devono né scomparire né conformarsi all'invisibilità imposta.