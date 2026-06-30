Hannah Waddingham, 51 anni, ha fatto scalpore con un abito di velluto durante una rara apparizione pubblica.

L'attrice e cantante britannica Hannah Waddingham ha recentemente fatto scalpore a Londra con un abito di velluto, accompagnata dal suo nuovo compagno: una delle sue rare apparizioni pubbliche in coppia.

Una prima mondiale molto attesa a Londra

Hannah Waddingham ha partecipato alla prima mondiale della sua nuova serie, "Ride or Die", a Londra. L'attrice, diventata famosa a livello internazionale con la serie "Ted Lasso" – per la quale ha vinto un Emmy Award – ha presentato il suo ultimo progetto televisivo circondata da tutta la sua squadra. Questo importante traguardo nella sua carriera è stato reso ancora più speciale dalla presenza del suo compagno.

Un abito di velluto con scollo all'americana

Per la sua apparizione a Londra, Hannah Waddingham ha optato per un abito particolarmente elegante. Il vestito in velluto scuro presenta uno scollo all'americana impreziosito da drappeggi, uno scollo a V e un profondo spacco laterale che arriva fino alla coscia. Questa scelta stilistica riflette l'affinità di Hannah Waddingham per capi di moda eleganti che trasudano al contempo raffinatezza e modernità.

Accessori scelti con cura

Per completare questo outfit, Hannah Waddingham ha scelto accessori che si abbinavano perfettamente al suo abito. Ai piedi, indossava sandali con tacco a spillo in una calda tonalità marrone, che aggiungevano un tocco di delicatezza all'intero look. Alle orecchie, orecchini pendenti di diamanti catturavano la luce a ogni movimento della testa, in un'esibizione di raffinata eleganza.

I suoi famosi capelli biondo platino erano raccolti in uno chignon alto che incorniciava perfettamente il viso e metteva in risalto le linee architettoniche dell'abito. Un look che si abbinava alla perfezione al suo aspetto generale.

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Un'apparizione al fianco di Nick Beresford-Cleary

L'altra grande novità della serata è stata la presenza del suo nuovo compagno, Nick Beresford-Cleary. La coppia ha fatto la sua prima apparizione pubblica ufficiale all'inizio di giugno 2026, all'evento "Power of Women" di Variety a Londra. In quell'occasione, Hannah Waddingham aveva già optato per un abito con scollo all'americana in un tessuto luminescente che catturava la luce.

Un'attrice con una carriera in rapida ascesa.

Oltre alla sua nuova vita privata, Hannah Waddingham continua a brillare professionalmente. Nota al grande pubblico per il ruolo di Rebecca Welton in "Ted Lasso", la serie di successo che le è valsa un Emmy Award, l'attrice ha costantemente diversificato la sua carriera negli ultimi anni. Dalle apparizioni cinematografiche alla partecipazione a eventi di beneficenza, fino ai ruoli in diverse produzioni molto attese, Hannah Waddingham si è affermata come una delle figure più rispettate della sua generazione.

Con il suo abito di velluto, gli orecchini di diamanti e l'acconciatura biondo platino, Hannah Waddingham ha regalato una delle sue apparizioni più memorabili dell'anno. Una dimostrazione che, nel mondo della moda come nella vita, alcuni dei momenti più significativi sono anche i più facili da celebrare.