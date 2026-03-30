"È troppo seducente": Kim Novak critica la scelta di Sydney Sweeney per il suo film biografico.

L'attrice americana Kim Novak (93) ha recentemente espresso riserve sulla scelta dell'attrice e produttrice americana Sydney Sweeney per interpretarla nel film biografico "Scandalous!", incentrato sulla sua relazione con il cantante Sammy Davis Jr. In un'intervista al Times, Marilyn Pauline Novak – nota come Kim Novak – ha dichiarato che non avrebbe approvato questa scelta di casting.

Preoccupazioni riguardo all'approccio del film

Secondo Kim Novak, l'immagine associata a Sydney Sweeney potrebbe influenzare la percezione della sua storia personale. "È completamente inadatta a rappresentarmi", ha affermato, aggiungendo di ritenere che l'attrice "attiri troppa attenzione sul suo aspetto fisico" e che "Sydney Sweeney sia sempre troppo seducente".

Oltre alla scelta dell'attrice protagonista, Kim Novak ha espresso preoccupazioni anche su come la sua relazione con Sammy Davis Jr. potrebbe essere rappresentata sullo schermo. Teme che "il film si concentrerà troppo sul sensazionalismo piuttosto che sugli aspetti personali ed emotivi" della loro storia.

«Temo che la loro relazione verrà presentata principalmente da un punto di vista molto sensazionalistico», ha spiegato, sottolineando che il loro legame si basava soprattutto su valori ed esperienze condivise. «Avevamo molto in comune», ha aggiunto, evidenziando l'importanza di collocare la loro relazione nel suo contesto storico. Il film «Scandalous!» racconterà la storia d'amore tra l'attrice americana Kim Novak e il cantante americano Sammy Davis Jr. alla fine degli anni '50, una relazione che suscitò notevoli polemiche nel contesto sociale e culturale dell'epoca.

Sydney Sweeney parla della sua ammirazione per Kim Novak

Da parte sua, l'attrice e produttrice americana Sydney Sweeney ha espresso il suo entusiasmo all'idea di interpretare Kim Novak. Ha dichiarato di essere "onorata di poter incarnare una figura così iconica del cinema", sottolineando la modernità del percorso dell'attrice di fronte alla pressione mediatica. Ha indicato di essere particolarmente interessata a come Kim Novak abbia dovuto gestire l'attenzione rivolta alla sua immagine pubblica e alla sua vita privata, temi che, a suo avviso, rimangono rilevanti ancora oggi.

In definitiva, le parole di Kim Novak illustrano le aspettative a volte divergenti tra le personalità le cui vite vengono adattate per il grande schermo e i team creativi incaricati di raccontarne le storie. Il progetto "Scandalous!" si inserisce in una tendenza crescente di film biografici dedicati a personaggi del cinema, che spesso suscitano dibattiti e discussioni sulla scelta degli attori e sull'approccio narrativo.