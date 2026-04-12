La cantante Ella Langley racconta di un errore di acconciatura che ha dato origine alla sua iconica frangia.

A volte, un dettaglio inaspettato può diventare un vero e proprio segno distintivo. La cantante e cantautrice country americana Ella Langley ha recentemente spiegato che la sua iconica frangia è nata... da un errore con i capelli commesso poco prima di un concerto.

Un taglio di capelli improvvisato che è diventato un segno distintivo

Ella Langley ha rivelato che la sua iconica frangia non è il risultato di una "strategia di styling", bensì di un semplice taglio improvvisato che lei stessa definisce un "fallimento". In un'intervista , ha spiegato di aver deciso di accorciare la frangia poco prima di salire sul palco, una scelta di cui si è poi pentita vedendo il risultato. Secondo lei, il taglio ha lasciato una ciocca difficile da acconciare, alterando l'equilibrio della sua solita pettinatura.

Pochi giorni dopo questo episodio, Ella Langley aveva in programma un servizio fotografico per la copertina del suo primo album. Racconta che il suo direttore artistico le consigliò di accettare la nuova acconciatura piuttosto che cercare di sistemarla. Ella Langley afferma quindi di aver mantenuto la frangia, che da allora è diventata un elemento centrale della sua immagine pubblica. Ora sostiene che questa acconciatura ha contribuito a plasmare la sua identità visiva.

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Una frangia che è diventata riconoscibile

La frangia è tra le acconciature che vengono regolarmente associate a certe personalità pubbliche. Nel caso di Ella Langley, questo taglio di capelli contribuisce alla sua riconoscibilità visiva, soprattutto durante le apparizioni televisive e i concerti. Lei stessa afferma di non avere alcuna intenzione di cambiare questo stile, ormai diventato un tratto distintivo della sua immagine. Ella Langley coltiva un'estetica legata alla musica country contemporanea, fondendo influenze vintage con uno stile rilassato.

È in fase di preparazione un nuovo progetto musicale.

Ella Langley ha annunciato l'uscita del suo album "Dandelion", insieme a un tour previsto tra maggio e agosto 2026. In un'intervista con Audacy, parla di un progetto che descrive come più personale, affermando di aver acquisito maggiore sicurezza artistica nel corso della sua carriera. Ella Langley sottolinea che questo nuovo album riflette più da vicino la sua visione musicale.

La storia di Ella Langley illustra come elementi inaspettati possano influenzare l'immagine pubblica di un artista. Le "trasformazioni" di capelli sono spesso parte integrante della costruzione visiva associata a un progetto musicale. In questo caso, un taglio di capelli improvvisato è diventato un elemento duraturo dell'identità stilistica della cantante.