A 52 anni, Heidi Klum sfoggia un outfit da spiaggia che anticipa la tendenza del 2026.

Tatiana Richard
@heidiklum / Instagram

La modella, presentatrice televisiva e attrice tedesco-americana Heidi Klum non aveva bisogno di una cornice spettacolare per catturare l'attenzione. Affacciata sul mare, in un bikini rosso sfumato, ha realizzato questa settimana gli scatti della campagna pubblicitaria che anticipano come sarà l'estate 2026.

Una sfumatura di rosso come elemento centrale

Il bikini indossato da Heidi Klum gioca su una sfumatura di rosso, marrone e arancione: una palette calda e solare che si sta affermando come una delle tendenze chiave della stagione. Con morbide onde tra i capelli, un incarnato dorato e luminoso, labbra nude e guance baciate dal sole, non ci sono accessori superflui. Heidi Klum lascia che il costume e la luce naturale facciano tutto il lavoro. È proprio questa sobrietà a rendere il look così d'impatto: quando tutto è perfettamente coordinato senza apparire tale, il risultato è immediato.

La tendenza del gradiente, elemento chiave per il litorale nel 2026

Il costume da bagno a due pezzi con effetto sfumato si è affermato in questa stagione come uno dei look da spiaggia più imitati. Dopo anni di monocromie e stampe grafiche a dominare la scena, le sfumature delicate – dal rosso al marrone, dal corallo al nude, dal blu al turchese – sono protagoniste. È un effetto tramonto indossato direttamente sulla pelle, perfetto sia in campagna (per Calzedonia) che nella vita di tutti i giorni.

In breve, Heidi Klum continua a essere una delle personalità più richieste per le campagne estive. Non è la sua prima esperienza con questo tipo di shooting in spiaggia e, come ha dichiarato lei stessa nelle sue storie di Instagram, questo progetto con Calzedonia è tra i suoi preferiti, per la libertà che le offre di incarnare l'immagine piuttosto che limitarsi a indossarla. Una sfumatura evidente in ogni scatto.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Come scrittrice, esploro la bellezza, la moda e la psicologia con sensibilità e curiosità. Mi piace comprendere le emozioni che proviamo e dare voce a chi ci aiuta a comprendere meglio noi stessi. Nei miei articoli, mi sforzo di colmare il divario tra la conoscenza scientifica e le nostre esperienze quotidiane.
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