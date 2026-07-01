A 80 anni, Helen Mirren sorprende con una nuova acconciatura asimmetrica.

L'attrice britannico-americana Helen Mirren ha fatto scalpore a Taormina, in Italia, sfoggiando un taglio asimmetrico, un netto cambiamento rispetto al suo iconico caschetto.

Una presenza di rilievo al Taormina Film Festival.

È stata in Italia, sull'isola di Sicilia, che Helen Mirren ha svelato la sua ultima sorpresa di stile. L'attrice premio Oscar ha partecipato alla 72ª edizione del Taormina Film Festival, uno degli eventi cinematografici più antichi e prestigiosi d'Europa. Sul red carpet, ha subito catturato l'attenzione dei fotografi, non solo per la scelta dell'abito, ma soprattutto per la sua radicale trasformazione di acconciatura. Questa apparizione si inserisce perfettamente nella sua tradizione di look memorabili sui red carpet più prestigiosi d'Europa.

Un taglio asimmetrico, una novità rispetto al suo caratteristico caschetto.

Helen Mirren, nota per anni per il suo iconico caschetto all'altezza delle spalle, ha optato per una trasformazione audace: i suoi capelli sono stati tagliati corti fino alla nuca, in uno stile decisamente moderno e asimmetrico. Lungi dall'essere una sottile evoluzione, Helen Mirren ha scelto un vero e proprio cambiamento, rompendo con il taglio che era stato il suo segno distintivo per diversi anni. La prova, se mai ce ne fosse bisogno, che a 80 anni la sperimentazione è ancora viva e vegeta.

I suoi capelli argentati completamente in mostra

Helen Mirren non ha solo cambiato la forma del suo taglio di capelli; continua anche ad apprezzare appieno i suoi capelli naturalmente argentati. Questo grigio, diventato uno dei suoi tratti distintivi, è ora abbinato a un taglio più corto e strutturato, che ne esalta l'impatto visivo. Questa attenzione al grigio naturale fa parte di un approccio più ampio all'accettazione dell'invecchiamento, che Helen Mirren promuove nelle sue dichiarazioni pubbliche da diversi anni. Questa coerenza tra le sue parole e il suo aspetto contribuisce a renderla una figura di ispirazione per molte donne.

Un abito color corallo per il red carpet.

Per completare il suo nuovo taglio di capelli, Helen Mirren ha indossato un abito midi plissettato con scollo a V in una vivace tonalità corallo che esaltava il suo incarnato e il nuovo taglio. Una cintura decorata le accentuava il punto vita, aggiungendo un tocco di haute couture all'insieme. L'abito, sofisticato ma al tempo stesso luminoso, incarna perfettamente lo stile da red carpet che l'attrice ha coltivato per decenni. Una silhouette elegante che fonde modernità e raffinatezza.

Accessori coordinati

Per completare il suo look, Helen Mirren ha optato per accessori accuratamente coordinati. Indossava sandali con tacco metallizzati, una pochette strutturata dorata e un set di diamanti particolarmente raffinato: una delicata collana con pendente e lunghi orecchini pendenti impreziositi da pietre preziose. Questa sovrapposizione controllata catturava la luce senza contrastare la tonalità corallo dell'abito. Quanto al trucco, riprendeva il colore del suo outfit, con rossetto rosso papavero e fard che completavano l'armonia complessiva del suo look.

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"Avere 80 anni è favoloso."

Questa nuova acconciatura fa parte di un approccio personale che Helen Mirren sostiene apertamente da diversi anni: un rapporto sereno e gioioso con l'invecchiamento. "Dico sempre che o si muore giovani o si invecchia. Non ci sono vie di mezzo. E non ho mai voluto morire giovane. Sono troppo curiosa della vita; voglio vedere cosa succederà dopo!", ha confidato l'attrice in un'intervista rilasciata nell'ottobre del 2025.

Più avanti nella stessa intervista, Helen Mirren ha ulteriormente approfondito la sua visione dell'invecchiamento, con la sua caratteristica schiettezza. "Al diavolo le convenzioni, sono viva, lavoro, posso bere un bicchiere di vino, posso truccarmi, posso ascoltare la musica, posso ammirare un bel tramonto, posso andare a teatro, posso guardare un film, posso fare una maratona di serie su Netflix e posso vivere la mia vita. È una cosa meravigliosa", ha dichiarato l'attrice . Queste sono parole libere e stimolanti, in netto contrasto con un settore in cui la pressione sull'aspetto delle donne rimane considerevole.

Con il suo taglio di capelli corto e asimmetrico, l'outfit grigio argento e il vivace abito color corallo, Helen Mirren ha fatto un'apparizione di grande effetto al Taormina Film Festival. Ha dimostrato ancora una volta che è possibile sorprendere, evolversi ed esplorare nuove direzioni stilistiche senza compromettere la propria identità.