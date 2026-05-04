Shakira trasforma la spiaggia di Copacabana in un palcoscenico gigantesco

Il 2 maggio 2026, la spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro è diventata la più grande arena per concerti al mondo. La cantautrice colombiana Shakira ha attirato 2 milioni di persone a un concerto gratuito che passerà alla storia della musica dal vivo.

Uno sciame di droni per aprire la notte

Prima ancora che venisse suonata una sola nota, uno spettacolo di droni sopra la folla ha formato la sagoma di un lupo, un chiaro riferimento alla sua canzone "She Wolf", mentre Shakira salutava il pubblico in portoghese, dichiarando il suo amore per il Brasile. Salita sul palco vestita con i colori nazionali brasiliani poco dopo le 23:00, ha esclamato: "Brasile, ti amo! È magico pensare che siamo qui, milioni di anime insieme, pronte a cantare, ballare e lasciarci emozionare".

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Quasi 30 canzoni in tre ore

Shakira ha aperto il concerto con "La Fuerte", il singolo di lancio del suo album del 2024 "Las Mujeres Ya No Lloran", prima di esibirsi in una scaletta di quasi 30 brani intervallati da video e dieci cambi d'abito. La scaletta includeva "Hips Don't Lie", "La Tortura", "Waka Waka", "TQG", "Chantaje", "La Bicicleta" e "Whenever, Wherever": un viaggio attraverso oltre vent'anni della sua carriera che ha tenuto il pubblico carico dall'inizio alla fine.

Sorpresa per gli ospiti brasiliani

La serata ha visto la partecipazione di ospiti illustri: la cantautrice brasiliana Anitta per un duetto funk, e le leggende della musica brasiliana Caetano Veloso e Maria Bethânia, la cui presenza sul palco ha suscitato un'emozione collettiva nel pubblico. Queste apparizioni hanno testimoniato il profondo legame tra Shakira e il Brasile, Paese che frequenta da quando aveva 18 anni.

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"Avevo 18 anni e sognavo di cantare per te."

Durante il concerto, Shakira si è rivolta direttamente al pubblico, ricordando la sua prima volta in Brasile: "Sono arrivata qui a 18 anni, sognando di cantare per voi. E ora guardate. La vita è magica". Ha anche rivolto un messaggio di resilienza alle donne presenti: "Ogni volta che una donna cade, si rialza un po' più saggia di prima" , un'affermazione che ha suscitato una forte emozione tra i 2 milioni di spettatori.

Un record in linea con la tradizione

Il concerto fa parte del festival Todo Mundo no Rio, un'iniziativa della città di Rio che offre concerti internazionali gratuiti sulla spiaggia di Copacabana. Madonna ha inaugurato la tradizione nel 2024 di fronte a 1,6 milioni di persone, seguita nel 2025 da Lady Gaga con 2,1 milioni di spettatori. Il sindaco di Rio, Eduardo Cavaliere, ha annunciato ufficialmente il record su X (precedentemente Twitter): "La lupa ha fatto la storia a Rio".

Un tour già entrato nei libri dei record

Con oltre 90 milioni di dischi venduti, quattro Grammy Awards e quindici Latin Grammy Awards, Shakira gode di una popolarità senza pari in Brasile, dove si esibisce da decenni. Il suo tour "Las Mujeres Ya No Lloran" si era già aggiudicato un Guinness World Record come tour di maggior successo di sempre per un artista latinoamericano. Il concerto di Copacabana ha coronato una serie di date storiche, dopo lo spettacolo gratuito tenutosi all'inizio dell'anno allo Zócalo di Città del Messico davanti a 400.000 persone.

Due milioni di persone, uno sciame di droni, tre ore di musica e un messaggio d'amore per il Brasile: Shakira ha trasformato Copacabana in molto più di una semplice spiaggia. Un palcoscenico gigantesco, un momento collettivo e una serata che chi l'ha vissuta ricorderà a lungo.