A 68 anni, Sharon Stone ha fatto scalpore indossando un tailleur bianco "ultra-elegante".

L'attrice e produttrice cinematografica americana Sharon Stone ha recentemente fatto una splendida apparizione al TCM Classic Film Festival, tenutosi all'Egyptian Theatre di Los Angeles. Ha optato per un tailleur bianco, abbinato a una nuova acconciatura che ha sicuramente attirato l'attenzione. I commenti ai post che ritraevano il suo look ne elogiavano l'eleganza "ultra-elegante".

Un abito bianco, confezionato su misura fin nei minimi dettagli.

Per la sua apparizione al TCM Classic Film Festival, Sharon Stone ha optato per un completo bianco a due pezzi. Il pezzo forte: un blazer strutturato impreziosito da bottoni effetto tartaruga, indossato aperto sopra una canotta coordinata, abbinato a pantaloni a gamba dritta perfettamente sartoriali. Una silhouette semplice ma strutturata che privilegiava la precisione sartoriale rispetto a dettagli vistosi.

Ai piedi, l'attrice ha scelto i mocassini Horsebit in vernice di Gucci, un modello iconico della maison italiana. Come gioielli, ha optato per un semplice bracciale a catena in oro e un anello abbinato: una scelta minimalista che sottolineava le linee pulite del look. Il suo trucco, completamente trasparente, presentava un incarnato luminoso, un tocco di fard rosato e un rossetto naturale. Questo completo dimostra che Sharon Stone è una delle icone di eleganza senza tempo di Hollywood.

La favolosa Sharon Stone prima della sua conversazione con il presentatore di TCM Eddie Muller per la proiezione di THE MISFITS (1961). #TCMFF (per gentile concessione di TCM) pic.twitter.com/F3VVd0zp91 — Aurora (@CitizenScreen) 6 maggio 2026

Il ritorno ai capelli lunghi

Sebbene il suo outfit abbia certamente fatto colpo, è stata l'acconciatura di Sharon Stone a scatenare la reazione più diffusa. Dal 1998, l'attrice era diventata sinonimo di tagli corti: pixie cut e bob lisci. Questa volta, ha fatto sensazione con una chioma biondo dorato, caratterizzata da ciocche che incorniciano il viso e una piega morbida e fluente.

Tina Farey, direttrice editoriale di Rush, ha analizzato questo nuovo look: "Sharon Stone ha abbandonato il suo caschetto squadrato per uno stile che ricorda il suo look degli anni '90. L'attrice ha abbinato la sua voluminosa piega a uno splendido biondo cashmere, una tonalità calda e facile da gestire. Questa tinta si armonizza perfettamente con una base naturalmente chiara, mentre l'aggiunta di riflessi beige, caramello e miele dona profondità e dimensione." Una trasformazione meticolosamente realizzata che si allinea al trend chiave di questa stagione: il "c-curl", un ricciolo di capelli rivolto verso l'interno, a imitazione della lettera C.

L'eleganza non ha età.

Sui social media, le reazioni si sono moltiplicate sotto i post dedicati al suo look. Molti hanno elogiato la sua scelta di un tailleur bianco e la modernità del suo outfit. "Ultra elegante", è stato uno dei commenti degli utenti di internet che hanno colmato Sharon Stone di complimenti per il suo abbigliamento.

Al di là dello stile, questo look lancia un messaggio potente. Come l'attrice e modella americana Brooke Shields, o prima di lei l'attrice americana Kelly Rutherford, Sharon Stone è una di quelle donne che si rifiutano di cadere nell'oblio dopo una certa età. Abbracciando codici stilistici audaci – tagli sartoriali impeccabili, una silhouette architettonica, una nuova acconciatura – ci ricorda che l'eleganza e la propensione al rischio non sono appannaggio esclusivo delle "giovani generazioni". Questo messaggio risuona con particolare forza in un settore ancora pronto a relegare le cosiddette donne mature ai margini.

Con il suo tailleur bianco e i suoi nuovi capelli lunghi, Sharon Stone ha creato uno dei look più discussi del TCM Classic Film Festival 2026. Un'apparizione che conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che l'attrice è libera dai limiti imposti dall'età.