Hailey Bieber punta su questi colori sgargianti che diventeranno di tendenza nel 2026.

La modella e imprenditrice americana Hailey Bieber ha fatto scalpore al festival di Coachella 2026. Con indosso un abito corto giallo impreziosito da un vistoso bordo rosa, ha sfoggiato un look che incarna già diverse tendenze chiave della moda per il 2026.

Hailey Bieber con un look vivace

Al Coachella (10-19 aprile 2026), Hailey Bieber è stata al centro dell'attenzione del festival, tra l'attesissima apparizione di Justin Bieber sul palco e il pop-up store allestito attorno a Rhode, il suo marchio lanciato nel 2022. Per l'occasione, ha optato per un abito corto giallo, rifinito in rosa acceso, che è stato subito notato e commentato.

L'abito in questione era un modello vintage di Dior disegnato da John Galliano, della collezione Autunno/Inverno 1998-1999. Diverse riviste di moda sottolinearono come questo capo, da solo, riuscisse a coniugare due elementi molto desiderabili del momento: l'energia dei colori sgargianti e il persistente ritorno dell'abito sottoveste.

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Il giallo acceso e il rosa si stanno già affermando come i colori da tenere d'occhio.

Il motivo per cui questo outfit funziona così bene è che si basa su una combinazione di colori che cattura immediatamente l'attenzione senza risultare complicata. Il giallo aggiunge luminosità, mentre il tocco di rosa acceso ravviva l'intero look con un tocco più audace. Questa scelta di palette non è casuale. È legata all'ascesa di tonalità audaci e allegre nelle tendenze Primavera/Estate 2026, in particolare quelle che presentano il giallo canarino, il magenta e, più in generale, combinazioni di colori che energizzano una silhouette in pochi secondi.

Un abito corto che riporta in auge anche l'abito sottoveste.

Al di là dei colori, il taglio corto e aderente di questo abito si allinea alla tendenza del vestito sottoveste ispirata agli anni '90, una famiglia di silhouette che riemerge regolarmente non appena le temperature si alzano. È indubbiamente questo che rende l'outfit così sorprendente. Rimane visivamente "facile da interpretare", ma concentra diversi riferimenti forti: il tocco vintage di Galliano, l'estetica del pizzo tipica degli anni '90 e il desiderio di colori più audaci rispetto alle palette neutre a lungo in voga.

Coachella conferma il suo ruolo di laboratorio della moda

Questo look si inserisce perfettamente in un contesto ben preciso. Ogni anno, il Coachella funge da acceleratore di tendenze e le apparizioni delle celebrità vengono immediatamente analizzate. Diverse testate giornalistiche hanno descritto l'apparizione di Hailey Bieber come "uno dei momenti chiave della moda del weekend".

Con questo abito corto giallo con dettagli rosa acceso, Hailey Bieber centra diversi obiettivi in una volta sola. Riporta in auge l'abito sottoveste, conferma il ritorno dei colori audaci e ci ricorda, ancora una volta, che il Coachella rimane il palcoscenico perfetto per lanciare le tendenze moda della stagione.