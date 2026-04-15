L'attrice Simone Ashley reinventa l'abbigliamento da spiaggia con una stampa vintage

Fabienne Ba.
@simoneashley / Instagram

L'attrice britannica di origini indiane Simone Ashley apporta una prospettiva nuova all'abbigliamento da spiaggia. Con una silhouette estiva accentuata da una stampa vintage, emana un look solare, elegante e molto alla moda.

Simone Ashley sceglie un outfit da spiaggia dal fascino retrò

Simone Ashley ha recentemente attirato l'attenzione con una serie di look da spiaggia di grande effetto. Combinando tagli minimalisti, dettagli stampati e un atteggiamento rilassato, l'attrice propone una versione più trendy del guardaroba estivo. Ciò che colpisce in particolare è la presenza di una stampa d'ispirazione vintage. Su un outfit da spiaggia, una stampa può fare la differenza. Nel caso di Simone Ashley, conferisce all'insieme una dimensione più sofisticata senza comprometterne la leggerezza e l'essenzialità estiva. Questo effetto vintage funziona ancora meglio perché contrasta con le linee pulite della silhouette.

Con una sola apparizione, l'attrice ci ricorda che una stampa ben scelta può bastare a trasformare un outfit da spiaggia in un look davvero alla moda. Mentre alcuni costumi da bagno puntano sulla semplicità minimalista, Simone Ashley opta per qualcosa di più espressivo, con un tocco retrò che dona carattere all'intero look.

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L'abbigliamento da spiaggia sta diventando sempre più alla moda

Con questo look, Simone Ashley dimostra anche che l'abbigliamento da spiaggia continua ad evolversi. Non si limita più a essere un semplice capo base per le vacanze, ma è diventato una vera e propria dichiarazione di stile. Rivisitando questa silhouette con una stampa vintage, Simone Ashley propone un approccio più trendy all'abbigliamento da spiaggia.

Con questa apparizione in costume da bagno, Simone Ashley conferma la sua predilezione per silhouette semplici ma d'effetto. Grazie a questa stampa vintage, dona una nuova dimensione al guardaroba estivo e crea un look estivo che non passerà inosservato.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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