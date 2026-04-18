Gli stivali dorati della cantante Sabrina Carpenter non passano certo inosservati.

Tatiana Richard
@sabrinacarpenter / Instagram

Al Coachella 2026 (10-19 aprile), Sabrina Carpenter ha sfoggiato uno stile d'ispirazione retrò, caratterizzato da silhouette colorate e accessori audaci. Gli stivali dorati che indossava si sono rivelati l'elemento più sorprendente del suo outfit, attirando immediatamente l'attenzione della stampa e dei suoi fan sui social media.

Un look decisamente retrò, basato su un paio di stivali.

Per una delle sue apparizioni su Instagram , Sabrina ha scelto un outfit ispirato agli anni '70, composto da shorts corti, un top giallo pallido impreziosito da perle e, soprattutto, un paio di stivali dorati che accentuano perfettamente il tocco vintage del look. Gli stivali creano un contrasto sorprendente con la morbidezza del tessuto e la delicatezza del top.

Oltre a questo outfit, Sabrina è stata vista anche con altri look retrò, con mini abiti in maglia, cappelli in stile anni '60 e acconciature elaborate. Anche in questo caso, gli stivali, a volte in una versione leggermente più sobria, sono ricomparsi come elemento strutturante, conferendo alle sue silhouette l'aria di una star della musica o di una pin-up moderna.

Una tendenza retrò evidenziata dai social media

I fan e la stampa di moda hanno subito accolto con entusiasmo il ritorno dello stivale dorato, a lungo associato agli anni '60 e '70, e il modo in cui Sabrina Carpenter è riuscita a reintrodurlo nel mondo contemporaneo dei festival e della scena pop internazionale. Le foto scattate al Coachella, dove ha passeggiato tra gli stand, incluso quello della sua installazione "Sabrina's Pit Stop", e nel backstage, hanno mostrato come lo stivale dorato abbia unificato i suoi diversi outfit, affermandosi al contempo come un dettaglio immediatamente riconoscibile che completava alla perfezione la sua immagine di elegante principessa del pop.

In breve, per Sabrina Carpenter, questi stivali dorati non sono solo "una dichiarazione estetica di grande impatto": incarnano una fusione di "fantasia hollywoodiana" e sicurezza di sé. Con il loro tocco retrò, l'atmosfera da musical e i riferimenti alle icone pop, diventano un oggetto simbolico nel suo modo di combinare nostalgia e modernità, dove la moda si trasforma in un linguaggio a sé stante, potente quanto la musica che canta.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Come scrittrice, esploro la bellezza, la moda e la psicologia con sensibilità e curiosità. Mi piace comprendere le emozioni che proviamo e dare voce a chi ci aiuta a comprendere meglio noi stessi. Nei miei articoli, mi sforzo di colmare il divario tra la conoscenza scientifica e le nostre esperienze quotidiane.
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