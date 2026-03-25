Con un look da "cowgirl", questa cantante sta riportando in auge una tendenza che credevamo dimenticata.

Léa Michel
@megmoroney / Instagram

La cantante country americana Megan Moroney ha nuovamente conquistato i suoi fan di Instagram con un look che fonde fascino e ispirazione country. Nella foto condivisa sul suo account, appare vestita con un completo rosa impreziosito da strass, abbinato a un cappello coordinato, elemento iconico dell'estetica western.

Un look scintillante

L'outfit di Megan Moroney è composto da un top strutturato con spalline sottili, abbinato a decorazioni scintillanti che accentuano l'effetto luminoso complessivo. I suoi capelli biondi ondulati e il trucco luminoso completano questo look d'ispirazione country, reinterpretato in una versione più sofisticata. La scelta di tessuti lucidi e dettagli scintillanti richiama una tendenza molto popolare negli anni 2000, ora riproposta da molte celebrità. Un mix di modernità e nostalgia, questo stile conferma il ritorno della moda festiva in cui gli strass sono protagonisti.

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Gli utenti di Internet approvano il ritorno degli strass

Nei commenti, molti follower hanno elogiato l'outfit. Alcuni utenti hanno commentato il ritorno in auge degli strass, che evocano un'estetica festosa di nuovo di tendenza. Altri commenti hanno sottolineato l'equilibrio tra lo stile cowgirl tradizionale e un'interpretazione moderna, illustrando l'evoluzione dei codici western nella moda contemporanea. Il look di Megan Moroney conferma quindi la crescente influenza dello stile country nel mondo della moda, dove stivali, cappelli e tessuti scintillanti stanno gradualmente diventando elementi essenziali.

Una tendenza che sta riprendendo piede.

Associato da tempo alla moda retrò, lo stile cowgirl sta vivendo una rinascita, grazie ad artisti che ne reinterpretano i codici. L'uso di strass e tessuti scintillanti aggiunge una dimensione chic a questa estetica, rendendola adatta alle tendenze attuali. Anche le silhouette si stanno modernizzando, con tagli più aderenti e abbinamenti audaci, fondendo capi iconici come stivali o giacche con frange con elementi più urbani. Questa ibridazione di stili permette al look cowgirl di trascendere la sua immagine tradizionale e di abbracciare appieno una moda contemporanea, espressiva e assertiva.

In sintesi, con questa apparizione, la cantante country americana Megan Moroney illustra perfettamente come certe tendenze possano evolversi e tornare alla ribalta, confermando che la moda rimane un ciclo in perenne rinnovamento.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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