"L'invecchiamento dovrebbe essere una cosa positiva": a 59 anni, Laura Dern afferma di avere una visione diversa del concetto di "bellezza".

Léa Michel
Extrait du film « Lonely Planet »

L'attrice e produttrice americana Laura Dern condivide una riflessione personale su come la percezione della bellezza possa evolversi con l'età. In una recente intervista , spiega che nel corso degli anni ha imparato a smettere di cercare di conformarsi alle aspettative esterne e a sviluppare invece una visione più autentica di sé stessa.

Una percezione della bellezza che si evolve nel tempo

Laura Dern rivela che, da giovane, tendeva a conformarsi a un'immagine idealizzata di femminilità, spesso dettata dagli standard dell'industria cinematografica. Oggi, il suo approccio è cambiato: crede che l'accettazione di sé giochi un ruolo cruciale nel modo in cui una persona percepisce se stessa.

L'attrice dichiara quindi che "qualcuno mi ha detto che sono coraggiosa ad accettare l'invecchiamento sullo schermo, ad essere me stessa a ogni età e a non nascondere il processo di invecchiamento, che dovrebbe essere fonte di emancipazione e bellezza, come è sempre stato nel cinema francese e italiano", sottolineando l'importanza di considerare questa fase della vita come un'evoluzione naturale piuttosto che come un vincolo.

Una riflessione sul ruolo dell'età nel cinema

Laura Dern parla anche della rappresentazione dell'invecchiamento sullo schermo, che a suo parere è ancora troppo limitata. Secondo lei, le storie che mettono in risalto i personaggi anziani rimangono relativamente rare, nonostante questa esperienza sia universale. Sottolinea che alcune industrie cinematografiche europee offrono da tempo ruoli che celebrano i personaggi nelle diverse fasi della loro vita, contribuendo a una rappresentazione più sfaccettata della bellezza e dell'esperienza.

Per l'attrice, è fondamentale mostrare percorsi di carriera diversificati per rispecchiare la realtà dei percorsi individuali. Sottolinea che ogni età può portare con sé una forma di ricchezza emotiva e sicurezza.

Un invito a cambiare la nostra prospettiva sul trascorrere del tempo.

Con questa dichiarazione pubblica, Laura Dern promuove una visione più compassionevole dell'invecchiamento. Sottolinea che la percezione della bellezza non dovrebbe essere immutabile, ma evolversi con l'esperienza e la maturità. La sua testimonianza si inserisce in una più ampia riflessione sull'immagine delle donne nella sfera pubblica, in particolare nei settori creativi.

Affermando che l'invecchiamento può essere vissuto in modo positivo, Laura Dern contribuisce ad aprire il dibattito sulla diversità della rappresentazione femminile. Questo messaggio risuona in molte donne, che vedono in questo discorso un invito a considerare il trascorrere del tempo come una fase naturale, che porta fiducia e sicurezza in se stesse.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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