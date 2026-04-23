"Magnifica": a 40 anni, Irina Shayk posa in costume da bagno e suscita reazioni

Naila T.
@irinashayk / Instagram

La modella russa Irina Shayk ha condiviso su Instagram una nuova immagine che ha subito fatto il giro del web: un selfie scattato davanti a uno specchio, in cui appare in costume da bagno.

Una stanza nera strutturata da bordi

Nella foto, Irina Shayk indossa un outfit da spiaggia nero minimalista, impreziosito da dettagli grafici che definiscono la silhouette e valorizzano l'equilibrio visivo complessivo. Questi sottili particolari aggiungono una dimensione più sofisticata a un capo altrimenti essenziale.

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Un post condiviso da irina shayk (@irinashayk)

Un'estetica da spiaggia che è diventata un segno distintivo

Irina Shayk è spesso associata a look estivi sobri, immortalati in selfie o foto scattate lontano dal red carpet. Questo approccio minimalista, incentrato su tagli semplici e linee pulite, è diventato un vero e proprio segno distintivo del suo stile.

Una reazione immediata sui social media

Il post ha generato rapidamente numerose reazioni. Tra complimenti e ammirazione, gli utenti di internet hanno elogiato ancora una volta la sua capacità di proiettare un'immagine forte, anche in un formato diretto come un selfie allo specchio.

Con questo selfie in costume da bagno, Irina Shayk conferma il suo status di icona di stile, capace di trasformare una semplice immagine quotidiana in un momento virale. Questa apparizione dimostra ulteriormente l'impatto della sua presenza sui social media.

Naila T.
Naila T.
Analizzo le tendenze sociali che plasmano i nostri corpi, le nostre identità e le nostre relazioni con il mondo. Ciò che mi spinge è comprendere come le norme evolvono e si trasformano nelle nostre vite, e come i discorsi su genere, salute mentale e immagine di sé permeano la vita quotidiana.
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