Con un look sofisticato, Jennifer Lopez ha fatto un'apparizione di grande effetto a New York.

Anaëlle G.
@jlo / Instagram

Durante la sua permanenza a New York per promuovere il film "Office Romance", la cantante e attrice americana Jennifer Lopez ha optato per un look che non è passato inosservato. L'outfit era composto da un top in pizzo con un dettaglio chiaramente ispirato agli anni 2010 e da un'acconciatura che raramente sfoggia.

Un top in pizzo con dettagli retrò

In una carrellata di foto pubblicata su Instagram, Jennifer Lopez posa con un top senza spalline in pizzo color avorio con un dettaglio a peplo in vita. Questo dettaglio vaporoso, molto di moda negli anni 2010, sta ora tornando di tendenza sul red carpet. Ha abbinato il top a una gonna lunga nera e a un fiocco nero tra i capelli, creando un elegante contrasto tra chiaro e scuro.

Un'acconciatura raramente adottata

Per quanto riguarda l'acconciatura, Jennifer Lopez ha optato per una mezza coda – capelli tirati indietro, il resto lasciato sciolto – una scelta che raramente fa. Secondo la stampa di moda, non la portava così da un evento di beneficenza a marzo, e prima ancora da gennaio 2025. Abituata a portare i capelli sciolti, lisci o mossi, Jennifer Lopez ha quindi messo in mostra i suoi grandi orecchini a cerchio d'oro tempestati di diamanti.

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Il ritorno di una tendenza degli anni 2010

Questa scelta illustra un fenomeno di moda ormai consolidato: il grande ritorno delle acconciature peplum, emblematiche dei primi anni 2010. Questo stile sta gradualmente tornando alla ribalta, recentemente adottato da diverse celebrità come l'attrice e produttrice americana Emma Stone, l'attrice, produttrice, cantante e regista australiano-americana Nicole Kidman e l'attrice canadese Rachel McAdams. Riportandolo in auge, Jennifer Lopez conferma il suo status di trendsetter.

Tra un top di pizzo in stile retrò, una gonna lunga nera e un'acconciatura "insolita", Jennifer Lopez ha fatto un'elegante apparizione a New York. Ad ogni uscita, conferma il suo raffinato senso dello stile e la sua capacità di combinare richiami alle tendenze del passato con un'eleganza senza tempo.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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