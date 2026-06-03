"L'eleganza non ha età": a 68 anni, Michelle Pfeiffer incanta in un raffinato abito bianco.

L'attrice americana Michelle Pfeiffer ha fatto sensazione sul red carpet dei Gotham Television Awards 2026 a New York. Avvolta in un raffinato abito bianco, ha conquistato il pubblico, sia online che di persona, in un evento organizzato in parte in suo onore.

Un abito bianco avorio

Per l'occasione, Michelle Pfeiffer ha scelto un abito color avorio, che coniuga semplicità e raffinatezza. Il modello senza maniche presenta delicati ricami floreali in rilievo che adornano il corpetto, creando un effetto materico, quasi piumato. L'abito scende in una gonna plissettata, aggiungendo movimento e leggerezza all'intero look. L'attrice ha portato i suoi capelli biondi ondulati sciolti e ha optato per un trucco luminoso e décolleté a punta per una silhouette senza tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial)

Una valanga di complimenti online

Molti utenti di internet hanno elogiato la sua eleganza, moltiplicando i commenti lusinghieri: "L'eleganza non ha età" , "sublime" ... Tutti questi messaggi testimoniano la duratura ammirazione che Michelle Pfeiffer ispira, il cui stile è un punto di riferimento.

Una serata in forma di omaggio

Al di là della moda, questa apparizione ha coinciso con un prestigioso premio. Michelle Pfeiffer ha ricevuto il Legend Tribute, un riconoscimento per il suo importante contributo al cinema e alla televisione. Visibilmente commossa, l'attrice ha confidato di sentirsi "a casa" alla cerimonia, un riferimento a uno dei suoi ruoli iconici, quello di Catwoman in "Batman Returns". Un tributo appropriato per un'artista con una carriera che dura da oltre quarant'anni.

Una carriera leggendaria

Salita alla ribalta negli anni '80, Michelle Pfeiffer si è affermata sul grande schermo con film come "Scarface", "Le relazioni pericolose" e "I favolosi Baker Boys". Più recentemente, è tornata in televisione con due serie acclamate: "Margo's Got Money Trouble" su Apple TV+ e "The Madison" su Paramount+. Candidata tre volte all'Oscar, conferma il suo status di figura di spicco a Hollywood.

Tra uno splendido abito bianco e un omaggio degno della sua carriera, Michelle Pfeiffer ha illuminato i Gotham Television Awards del 2026. Ha dimostrato, ancora una volta, che eleganza e talento non hanno data di scadenza. Un'apparizione che rimarrà uno dei momenti salienti della serata.