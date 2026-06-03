Brooks Nader modernizza questo costume intero vintage grazie a un accessorio "inaspettato".

La modella e personaggio televisivo americana Brooks Nader ha condiviso su Instagram una nuova serie di foto in cui reinterpreta lo stile delle spiagge vintage. Il segreto del suo look? Un accessorio inaspettato.

Un top stampato blu e bianco, in stile cartolina.

Per il suo ultimo post, Brooks Nader ha optato per un completo coordinato con una stampa blu e bianca, quasi in stile nautico. Il top, con la sua profonda scollatura, abbraccia appieno un'atmosfera retrò: una silhouette decisa, linee fluide e la giusta dose di minimalismo per lasciare che la fantasia parli da sé. Nelle varie foto del carosello, la vediamo esplorare il look da ogni angolazione – seduta, in piedi, di profilo – per evidenziare il taglio preciso del top. Questa messa in scena, apparentemente senza sforzo, trasforma un semplice post di bellezza in un quasi editoriale di moda.

Il pareo coordinato, l'accessorio che cambia tutto

Ciò che rende questo look così unico è il suo elemento centrale nascosto: il pareo. Coordinato con il top fin nei minimi dettagli, questo indumento drappeggiato indossato come una gonna a portafoglio unifica l'intero outfit di Brooks Nader, offrendo quella continuità visiva così caratteristica dei costumi interi vintage degli anni '50 e '60.

Ai tempi, le ragazze da spiaggia dall'aspetto impeccabile sovrapponevano questi due capi coordinati per creare l'illusione di un unico indumento. Brooks Nader ripropone questa tecnica con disinvoltura. Il pareo, così, cessa di essere un semplice accessorio da spiaggia e diventa l'elemento che struttura l'intero look, conferendogli, di per sé, una profonda personalità stilistica.

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Bracciali sovrapposti e occhiali oversize: un tocco retrò audace

Per completare il look, Brooks Nader ha optato per gli accessori: bracciali sovrapposti ai polsi, orecchini a cerchio e occhiali da sole oversize. Tre omaggi alle icone da spiaggia del secolo scorso, da Brigitte Bardot a Sophia Loren, che prediligevano queste silhouette baciate dal sole e statuarie. Questa messa in scena ci ricorda, ancora una volta, quanto Brooks Nader abbia padroneggiato il suo stile.

Una nuova campagna di Agua Bendita

Sebbene l'immagine abbia la spontaneità di uno scatto di vacanza, in realtà fa parte di una campagna pubblicitaria. Brooks Nader è stato infatti scelto come testimonial della nuova collezione estiva del marchio colombiano Agua Bendita, noto per le sue stampe colorate e realizzate a mano e per la sua ispirazione sudamericana.

I commenti si sono accumulati nel giro di poche ore dalla pubblicazione del post. "Sono ossessionata da questo look", "splendido", "sublime" : i commenti elogiavano sia la scelta dell'outfit che il modo in cui Brooks Nader lo aveva abbinato. La prova, se mai ce ne fosse bisogno, che con un po' di accortezza e gli accessori giusti, un classico può tornare ad essere sorprendentemente contemporaneo.

Con questo look, Brooks Nader ci ricorda una verità che la moda sta costantemente riscoprendo: non sono sempre i capi più stravaganti a fare la differenza, ma l'arte di abbinarli. Abbinando un pareo coordinato alla sua maglia stampata, crea una silhouette al contempo nostalgica e moderna, e definisce con discrezione una delle principali tendenze dell'estate 2026.