La modella Rose Bertram sta riportando in auge la tendenza del costume intero con un modello impreziosito da perline.

La modella belga Stephanie Rose Bertram, meglio conosciuta come Rose Bertram, ha sfoggiato un nuovo look estivo con un completo da spiaggia bianco impreziosito da laccetti di perline sul davanti. Uno stile perfettamente in linea con le tendenze dell'estate 2026.

Un aspetto estivo davvero notevole

La modella belga ha condiviso una sua foto in un outfit da spiaggia minimalista ma innegabilmente elegante. Questo approccio si allinea con l'identità visiva che ha coltivato fin dal suo debutto, un mix di eleganza europea e atmosfere balneari frutto del suo lavoro in importanti campagne internazionali. La sua apparizione è stata tanto più gradita in quanto Rose Bertram, ora madre di due figli, condivide raramente scorci della sua vita quotidiana sui social media, rendendo ogni suo momento di moda particolarmente atteso.

Un outfit da spiaggia dal carattere deciso.

L'elemento centrale di questo look è senza dubbio il suo outfit da spiaggia. Rose Bertram ha optato per un costume intero in un bianco particolarmente luminoso, che si abbina perfettamente al suo incarnato baciato dal sole. Un colore intramontabile, inseparabile dalle iconiche silhouette da spiaggia del XX secolo, che sta vivendo un forte ritorno nei guardaroba estivi contemporanei. Questo modello aderente illustra perfettamente la rinascita del costume intero come alternativa chic al tradizionale bikini. Questo approccio stilistico riflette l'affinità di Rose Bertram per i classici reinventati, capaci di trascendere le epoche senza mai apparire superati.

Lacci decorati con perline sul davanti

Il dettaglio che fa la differenza in questo capo risiede nelle sue decorazioni. L'abito presenta dei lacci impreziositi da perline sul davanti. Queste perline conferiscono un effetto scultoreo particolarmente sofisticato a un capo altrimenti molto minimalista. Questo approccio illustra l'attuale tendenza dei costumi interi decorati, dove ogni dettaglio conta per trasformare un capo semplice in una vera e propria dichiarazione di haute couture. L'interazione tra il sobrio bianco e la preziosità delle perline crea un contrasto visivo particolarmente riuscito.

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Un grande ritorno per il costume intero

Questa apparizione si inserisce in una tendenza più ampia che caratterizza l'estate 2026: il grande ritorno del costume intero nel beachwear. A lungo associato a un'estetica più matura o classica, questo capo da spiaggia sta ora riconquistando popolarità tra le generazioni più giovani, che lo considerano un'alternativa chic, comoda e sofisticata al bikini.

Una modella belga con una carriera internazionale.

Nata il 26 ottobre 1994 a Kortrijk, in Belgio, Rose Bertram è stata notata dall'agenzia Dominique Models di Bruxelles quando era ancora adolescente. Ha poi intrapreso la sua carriera negli Stati Uniti, dove ha raggiunto rapidamente un traguardo decisivo: a 21 anni è diventata la prima belga a entrare nel prestigioso gruppo delle modelle di Sports Illustrated Swimsuit.

Questo riconoscimento ha segnato l'inizio di una carriera internazionale di straordinario successo, costellata di copertine e campagne per i più grandi nomi della moda e della bellezza. Nel corso degli anni, Rose Bertram ha collaborato a lungo con marchi leader. La sua immagine è stata scelta da H&M, L'Oréal, Hunkemöller, Primark, Agent Provocateur ed Etam, tra gli altri, per campagne di moda.

Con questo costume intero bianco da spiaggia impreziosito da laccetti con perline, Rose Bertram regala una delle apparizioni estive più sorprendenti della stagione. Dimostra ancora una volta il suo spiccato senso dello stile, capace di trasformare un classico capo da spiaggia in una vera e propria dichiarazione di moda contemporanea.