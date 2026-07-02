A 22 anni, la modella Apple Martin adotta la gonna con le frange e richiama lo stile di sua madre.

La modella britannica Apple Martin si sta godendo al massimo l'estate. La figlia del cantante Chris Martin (dei Coldplay) e dell'attrice Gwyneth Paltrow ha condiviso su Instagram una serie di immagini con look estivi che ricordano lo stile di sua madre, a cominciare da una vistosa gonna con frange.

Una giostra estiva condivisa su Instagram

Apple Martin ha pubblicato sul suo account Instagram una carrellata di foto che mostrano diversi aspetti della sua estate. Una serie di look baciati dal sole sono immortalati in un'atmosfera decisamente rilassata. Questo approccio editoriale, tipico delle giovani generazioni sui social media, fonde momenti di vita quotidiana, ispirazioni di moda e scatti più intimi in un unico post. È un approccio che contribuisce a definire l'identità visiva di una giovane donna ormai affermata nel panorama della moda contemporanea.

Una gonna con frange vistose

Uno degli elementi più sorprendenti del look è senza dubbio la gonna con le frange. Apple Martin, che solitamente predilige una silhouette minimalista, ha optato qui per un capo decisamente più giocoso che dona movimento alla sua figura. Le gonne con le frange, diventate una delle principali tendenze dell'estate, richiamano un retaggio stilistico che attraversa i decenni: dalle silhouette degli anni '20 a quelle degli anni '70, passando per gli abiti da festa degli anni '90.

Capelli mossi in stile "capelli da spiaggia"

Per completare questo outfit, Apple Martin ha optato per un'acconciatura decisamente estiva. I suoi capelli biondi, ereditati dalla madre, sono stati acconciati con un effetto mosso naturale, definito "capelli da spiaggia" dalle riviste di settore. Questa pettinatura, che privilegia il movimento e la spontaneità rispetto alla rigidità di un'acconciatura raccolta e strutturata, si sposa perfettamente con l'atmosfera rilassata del servizio fotografico. Questo approccio richiama anche le acconciature che la madre prediligeva alla sua età.

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Una somiglianza impressionante con sua madre

Al di là dell'aspetto fisico, è la sorprendente somiglianza tra Apple Martin e sua madre ad aver immediatamente conquistato gli utenti di internet. Stessi lineamenti del viso, stessi luminosi capelli biondi, stesso senso dello stile: Apple Martin a volte sembra la copia esatta di Gwyneth Paltrow alla stessa età. Questa somiglianza non è solo fisica: si estende anche al gusto per capi minimalisti e fluidi dai tagli senza tempo.

Una carriera da modella in piena espansione

Apple Martin non è certo una novellina nel mondo della moda. A soli 22 anni, ha già al suo attivo diverse collaborazioni di rilievo. Nel settembre 2025, ha partecipato alla sua prima campagna pubblicitaria insieme alla madre per la collezione Autunno/Inverno 2025 di Gap Studios, disegnata da Zac Posen. Le due hanno posato fianco a fianco con look coordinati interamente in denim.

Un prestito vintage particolarmente sorprendente

Un altro momento clou della carriera di Apple Martin nel mondo della moda è stata la sua celebre apparizione alla première del film "Marty Supreme" a New York nel dicembre 2025. Per l'occasione, scelse di indossare un abito vintage di Calvin Klein preso in prestito da sua madre, lo stesso che Gwyneth Paltrow aveva indossato alla première del film "Emma" nel 1996, quasi trent'anni prima.

Una stella nascente della moda americana

A soli 22 anni, Apple Martin si è affermata come una delle figure più promettenti della nuova generazione della moda americana. Sta costruendo con pazienza la propria identità nel settore. La sua prima campagna pubblicitaria al fianco della madre, le sue apparizioni accuratamente selezionate sul red carpet e il suo stile inconfondibile l'hanno resa una figura ora attentamente monitorata da riviste di moda e direttori artistici.

Con la sua gonna sfrangiata, i capelli mossi e uno stile decisamente estivo, Apple Martin fa una nuova apparizione che ricorda il look della sua famosa madre. Porta avanti un'eredità stilistica, costruendo al contempo con pazienza un proprio linguaggio visivo.