A 52 anni, Penélope Cruz fa girare la testa con un nuovo taglio di capelli.

L'attrice spagnola Penélope Cruz ha sfoggiato il suo taglio di capelli più corto degli ultimi anni, e il risultato non è passato inosservato. Soprannominato "boyfriend bob", questo nuovo taglio conferma la sua predilezione per il caschetto, conferendo al contempo alla sua immagine un tocco decisamente più rilassato.

Un taglio "da fidanzato" rilassato

È stato il celebre hairstylist Dimitris Giannetos a condividere il cambiamento, insieme alle foto, su Instagram. Realizzato a Los Angeles, il taglio ora sfiora le spalle, segnando il taglio più corto di Penélope Cruz da molto tempo. Fedele alla tendenza del "boyfriend bob", lo stilista ha optato per un look volutamente "naturale", che descrive come lo styling del "giorno dopo": leggermente spettinato e pettinato di lato, senza alcuna spazzolatura. Una lunga frangia laterale incornicia il viso e completa questo look naturale.

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Un taglio ispirato al suo look

Per questa trasformazione, l'hairstylist si è ispirato a un capo chiave dell'outfit dell'attrice: una giacca in tweed multicolore, che mescolava fucsia, viola e blu navy. Penélope Cruz la indossava aperta sopra una camicia bianca, impreziosita da bottoni dorati, orecchini a stella e diverse collane con pendenti dorati. Per il trucco, ha optato per un ombretto prugna smokey e un tocco di malva iridescente su zigomi e labbra, per un look luminoso e estivo.

Il culmine di un'"era Bob"

Questo taglio segna una nuova tappa nella trasformazione dei capelli che l'attrice ha iniziato all'inizio di quest'anno. A gennaio, durante una sfilata alla Settimana della Moda di Parigi, aveva già sostituito i suoi lunghi capelli castani con un caschetto lungo e voluminoso. Nel corso della primavera, Penélope Cruz ha poi schiarito il colore aggiungendo delle mèches bionde. Con questo nuovo caschetto, sfoggia il taglio più corto da quello che portava al Met Gala del 2024.

Un'attrice dallo stile in continua evoluzione

Penélope Cruz, diventata famosa a livello internazionale con film come "Vicky Cristina Barcelona", "Volver" e "Pirati dei Caraibi", è rinomata anche per le sue scelte in fatto di moda e bellezza. Con ogni apparizione, dimostra di saper coniugare eleganza e audacia, senza mai accontentarsi di un'immagine statica.

Con questo bob rilassato, Penélope Cruz ha realizzato un'altra trasformazione di successo. Unendo l'ispirazione della moda a un'atmosfera estiva, ci ricorda che un semplice taglio di capelli può bastare a rinnovare il proprio look. E, come prevedibile, non passerà inosservato.