"Questo non è un outfit da barca": Kim Kardashian sorprende con un look in pelle

Kim Kardashian, personaggio televisivo e imprenditrice americana, è apparsa di recente a bordo di uno yacht con un look Gucci interamente in pelle nera, una scelta di moda che ha immediatamente infiammato i social media.

Un look total black leather firmato Gucci.

Kim Kardashian è apparsa sul suo account Instagram indossando un completo in pelle Gucci total black. La maison italiana, di cui è una delle ambasciatrici più in vista da diverse stagioni, le ha fornito sia una giacca con zip frontale che pantaloni abbinati. L'elemento più sorprendente dell'outfit è la giacca, la cui zip frontale non arriva fino in cima. Kim Kardashian ha scelto di lasciarla parzialmente aperta, creando un effetto scollato. Questo look total black è diventato un suo tratto distintivo.

Gli accessori completano il set

Per completare questo look, Kim Kardashian ha optato per accessori scelti con cura. Un paio di occhiali da sole oversize proteggevano i suoi occhi, accentuando al contempo l'aura di mistero dell'insieme. Al suo fianco, una borsa a tracolla completava l'ensemble, mantenendo la palette monocromatica. Questa combinazione di elementi neri crea un look total black in cui ogni pezzo si integra con gli altri in un'armonia visiva.

Uno yacht come sfondo estivo

Kim Kardashian è stata avvistata a bordo di uno yacht di lusso, mentre si godeva una serata con gli ospiti. Diverse foto la ritraggono immersa in una conversazione, immortalando momenti di relax in un ambiente esclusivo. Il contrasto tra l'informalità tipica di una serata in mare e la struttura del suo outfit in pelle crea un effetto stridente che ha suscitato diverse reazioni online. Alcuni hanno commentato che "questo tipo di look non è solitamente associato a una giornata in mare".

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Un post che ha scatenato una raffica di commenti

Sotto le foto, i fan l'hanno sommersa di elogi. "Questa è esattamente la Kim di cui avevamo bisogno", ha scritto uno, in un commento ripreso da molti osservatori di moda. Altri hanno elogiato il taglio sartoriale: "Adoro questo outfit su di te", "Sei bellissima!" , hanno scritto diversi follower. Una moltitudine di emoji, tra cui cuori neri e fiamme, ha accompagnato i commenti, a testimonianza dell'ampia ammirazione per questo look.

Con il suo completo Gucci in pelle nera dalla testa ai piedi, la giacca parzialmente aperta e gli accessori coordinati, Kim Kardashian ha fatto un'apparizione impeccabile. Ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di trasformare una semplice festa in yacht in un momento di moda memorabile, giocando con i codici convenzionali della moda estiva.