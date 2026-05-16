A 42 anni, Mandy Moore adotta un colore che illumina i capelli castani senza stravolgerli completamente.

Julia P.
@mandymooremm / Instagram

La cantautrice, attrice, regista e stilista americana Mandy Moore ha fatto un'apparizione di grande effetto al Disney Upfront di New York. Sebbene il suo abito di seta rossa abbia attirato gli sguardi, è stato il suo nuovo colore di capelli a rubare la scena. Ha optato per una tinta delicata che schiarisce i capelli senza alterare la sua base naturale. Una trasformazione discreta ma straordinariamente efficace che incarna perfettamente una delle principali tendenze beauty: il look "baciato dal sole", ma con un tocco di "lusso discreto".

La tecnica: marrone leggermente illuminato

Anziché diventare completamente bionda, Mandy Moore ha optato per un approccio più sfumato. La colorista ha aggiunto dei riflessi dorati alle punte e ha schiarito gradualmente le radici, ottenendo una tonalità fresca e burrosa. Il risultato: capelli dall'aspetto naturalmente baciato dal sole, con una perfetta fusione tra lunghezze e radici.

Questo tipo di colorazione non è un semplice balayage classico. Si tratta piuttosto di una tecnica graduale che schiarisce l'intera chioma senza le linee nette tipiche delle transizioni troppo marcate. Mandy Moore ha iniziato questa transizione nel 2021, quando ha cominciato ad aggiungere riflessi dorati ai suoi capelli castano cioccolato. Cinque anni dopo, probabilmente ha fatto un ulteriore passo avanti, optando per un look leggermente più intenso, perfetto per l'estate.

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La tendenza "baciata dal sole", versione "lusso discreto"

L'apparizione di Mandy Moore arriva proprio al momento giusto: il trend "baciata dal sole" domina i codici beauty della primavera-estate 2026. Consiste nel riprodurre l'effetto naturale che il sole produce sui capelli dopo qualche settimana al mare, con riflessi dorati sulle zone più esposte (punte, ciocche intorno al viso).

Ciò che distingue la versione di Mandy Moore è la sua collocazione all'interno del più ampio movimento del "lusso discreto" applicato alla bellezza. Ben lungi dalle trasformazioni "eclatanti", questa tendenza promuove un'eleganza sobria, dove la qualità del lavoro ha la precedenza sull'effetto "wow". Piuttosto che imporre un nuovo colore, suggerisce una luminosità naturale, come se fosse sempre stata lì.

Con questa delicata tecnica di colorazione, Mandy Moore conferma che è possibile schiarire i capelli castani senza stravolgerli completamente. Questo approccio si allinea alle attuali tendenze beauty, dove l'eleganza si misura con la delicatezza piuttosto che con effetti drammatici.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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