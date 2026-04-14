Al Coachella, la modella Heidi Klum si è nascosta sotto un sorprendente travestimento

La modella, presentatrice televisiva e attrice tedesco-americana Heidi Klum ha sorpreso tutti al Coachella 2026 rivelando di aver partecipato al festival travestita. Ha condiviso delle immagini che mostravano un look studiato per mimetizzarsi il più possibile tra gli altri partecipanti al festival.

Un look pensato per passare inosservati

Durante il weekend del festival (10-19 aprile 2026), Heidi Klum ha condiviso su Instagram un video che la ritraeva al Coachella con un outfit diverso dal solito. Indossava occhiali da sole oversize e un completo monocromatico composto da un body con aperture laterali e pantaloni a gamba larga. La combinazione di accessori discreti ed elementi casual le ha permesso di muoversi con maggiore discrezione all'interno del festival. Questo travestimento riflette probabilmente il desiderio di godersi l'evento senza attirare immediatamente l'attenzione.

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Una seconda apparizione con una trasformazione dei capelli

In un altro post, Heidi Klum appare con una parrucca nera e un abbigliamento diverso, composto da un top ampio abbinato a collant a rete e stivali. Anche questa trasformazione dei capelli contribuisce ad alterare il suo aspetto, rafforzando l'effetto mimetico. I post hanno generato numerosi commenti da parte degli utenti di internet, alcuni dei quali sottolineano quanto sia difficile riconoscere Heidi Klum.

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Coachella, uno spazio per la sperimentazione stilistica

Il festival di Coachella è rinomato per la varietà di stili che si osserva tra artisti e personaggi pubblici. I look adottati all'evento sono spesso concepiti come originali dichiarazioni visive. In questo contesto, la scelta di un costume può essere vista come un modo per esplorare una nuova sfaccettatura estetica.

Una presenza legata al mondo musicale e creativo.

Heidi Klum ha anche condiviso immagini relative all'esibizione del DJ Diplo, con cui ha collaborato in passato a un progetto musicale. Questa presenza sottolinea la dimensione culturale del festival, che riunisce artisti, creatori e professionisti di vari settori. Coachella rappresenta un punto d'incontro per diverse discipline artistiche, dalla musica alla moda.

Presentandosi travestita al Coachella 2026, Heidi Klum illustra la dimensione creativa associata a questo importante evento del calendario culturale. Questa apparizione conferma inoltre il ruolo del festival come spazio di espressione artistica in cui i codici tradizionali possono essere reinterpretati.