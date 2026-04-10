"Incredibilmente bella": questa modella americana esalta la sua figura in un abito di jeans

Léa Michel
@olandria / Instagram

La modella, influencer e personaggio televisivo americana Olandria Carthen ha attirato l'attenzione di tutti ai Fashion Trust US Awards 2026 a Los Angeles. Diventata famosa grazie al programma "Love Island USA", ha calcato il tappeto rosa con un look che reinterpretava uno dei capi più iconici della moda: i jeans.

Un abito in denim che reinventa i jeans strappati.

Per questo evento, Olandria Carthen ha indossato un abito in denim. Realizzato in denim chiaro, il lungo abito aderente le fasciava la figura. L'abito si distingueva per il suo design decostruito, ispirato ai jeans strappati. Ritagli e dettagli con frange sull'orlo aggiungevano un tocco contemporaneo e sperimentale.

Il dettaglio più sorprendente era la scollatura scultorea e asimmetrica, creata da una cintura in denim riposizionata e disposta verticalmente, che dava vita a un'originale struttura architettonica. Il raso nero contrastava con la texture grezza del denim. Questo tessuto formava anche un ampio fiocco sul retro, che si estendeva in un elegante strascico, accentuando la dimensione haute couture del capo.

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Uno stile minimalista per valorizzare la silhouette

Olandria Carthen ha completato il suo look con accessori discreti ma d'effetto. Un choker nero che ricordava una cintura le metteva in risalto il collo, mentre anelli vistosi e orecchini di diamanti aggiungevano un tocco di brillantezza. Le sue décolleté nere a punta e la manicure abbinata rafforzavano la coerenza visiva dell'outfit.

Il contrasto tra il denim testurizzato e gli elementi neri satinati ha creato un equilibrio tra ispirazione streetwear e raffinatezza. Per il suo beauty look, Olandria Carthen ha optato per un taglio pixie con micro-frangia, abbinato a un trucco che metteva in risalto un leggero smokey eye e labbra naturali.

L'ascesa di una nuova figura della moda

La presenza di Olandria Carthen ai Fashion Trust US Awards illustra l'emergere di nuovi volti influenti nella moda contemporanea. La sua scelta di un abito che fonde il denim destrutturato con elementi di haute couture riflette una tendenza attuale: sfumare i confini tra abbigliamento quotidiano e capi di tendenza. Sui social media, l'outfit ha riscosso numerose reazioni entusiaste. Molti utenti hanno elogiato l'eleganza della modella, lasciando commenti come "Incredibilmente bella" e "Splendida".

Con questo abito in denim, Olandria Carthen ha offerto una visione originale della moda contemporanea. Questo capo dimostra che anche i materiali più comuni possono essere trasformati in creazioni spettacolari, confermando l'importanza della creatività nell'evoluzione delle tendenze.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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