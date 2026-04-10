A 58 anni, Pamela Anderson sorprende con una voluminosa piega che scatena dibattiti.

Julia P.
Extrait du film « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? »

Ai Fashion Trust US Awards 2026 di Los Angeles, Pamela Anderson ha attirato l'attenzione con una "trasformazione" dei capelli. Nota per le sue iconiche onde romantiche, l'attrice di "Una pallottola spuntata" ha optato questa volta per una piega voluminosa e d'ispirazione retrò, confermando la sua propensione a reinventarsi con lo stile.

Una piega in stile retrò ispirata agli anni '70.

Pamela Anderson sperimenta costantemente con la sua immagine, alternando tagli, colori e texture a ogni apparizione pubblica. Questo nuovo look fa parte di una serie di recenti trasformazioni di capelli, che riflettono il suo approccio libero e deciso alla bellezza. Per l'evento, Pamela Anderson ha sfoggiato una piega strutturata con volume pronunciato e mèches a strati. L'acconciatura era caratterizzata dalla frangia a tendina, un dettaglio iconico degli anni '70, che evoca l'estetica retrò spesso associata all'attrice Goldie Hawn.

Questa acconciatura contrasta con i morbidi ricci sfoggiati di recente da Pamela Anderson, tra cui un romantico caschetto ondulato. Questa voluminosa piega è stata abbinata a un abito a camicia strutturato color malva, impreziosito da dettagli floreali argentati. Per quanto riguarda il trucco, Pamela Anderson è rimasta fedele al suo look naturale con un incarnato luminoso e un tocco di rosa sulle labbra.

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Un'evoluzione dei capelli mostrata con orgoglio

Negli ultimi mesi, Pamela Anderson ha sperimentato a lungo con i suoi capelli. Ha esplorato diverse lunghezze, da un taglio scalato a un mullet rivisitato, così come variazioni di colore, dal biondo al rosso, inclusa una ciocca rosata. Sempre alla ricerca di nuove ispirazioni, gioca anche con le texture, alternando acconciature lisce a look più naturali, quasi spettinati. Questa audacia stilistica riflette un chiaro desiderio di reinventare la sua immagine pur rimanendo fedele alla sua iconica personalità degli anni '90.

Un look che divide le opinioni sui social media

Come spesso accade quando una celebrità adotta uno stile inaspettato, la nuova acconciatura di Pamela Anderson ha purtroppo scatenato numerose reazioni online. Alcuni utenti di internet hanno espresso la loro preferenza per i suoi ricci caratteristici, scrivendo, ad esempio, "Preferisco i capelli ricci". Altri commenti, al contrario, hanno elogiato questa evoluzione, ritenendo che il look apporti un tocco di modernità: "Mi piace, è fresco". Alcuni utenti si sono mostrati più scettici sulla tecnica di styling, dichiarando: "Non sembra una piega fatta con il phon".

Al di là di queste opinioni, è importante ricordare che l'aspetto di una persona, che si tratti di acconciatura o di corpo, non dovrebbe essere oggetto di continui giudizi. Che sia gradevole o meno, in fin dei conti, ha poca importanza: questa scelta di acconciatura appartiene innanzitutto a Pamela Anderson stessa e riflette la sua libertà di reinventarsi a suo piacimento.

Con questa voluminosa acconciatura ispirata agli anni Settanta, Pamela Anderson conferma il suo desiderio di esplorare nuove sfaccette della sua immagine. Questa trasformazione capillare dimostra ancora una volta l'influenza duratura dell'attrice sulle tendenze beauty e il suo impegno per un approccio disinvolto allo stile.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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