La cantante e attrice Jennifer Lopez mette in mostra i suoi addominali e rilancia una tendenza del 2000

Naila T.
@jlo / Instagram

Jennifer Lopez non ha bisogno di un tappeto rosso per attirare l'attenzione. Una semplice sessione di allenamento accompagnata da qualche selfie pubblicato su Instagram è bastata a infiammare i social media e a riportare alla ribalta una tendenza degli anni 2000 che credevamo dimenticata.

La giostra domenicale che ha infiammato internet

Jennifer Lopez ha pubblicato su Instagram una carrellata di foto scattate durante un allenamento, con in sottofondo la canzone "Yukon" di Justin Bieber. Nelle immagini, la si vede posare davanti a uno specchio da diverse angolazioni, mettendo in risalto i suoi addominali scolpiti. Il post ha immediatamente generato migliaia di reazioni entusiaste: "Sei perfetta, dea!!!" , "Invecchi come il vino migliore" , "Quegli addominali sono tutto ciò che desidero".

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Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Il dettaglio del Millennium Bug che sta facendo rivivere la tendenza

Il suo look non è passato inosservato. Jennifer Lopez indossava un micro crop top bianco a maniche lunghe e scollato, in maglia a nido d'ape, con l'orlo che arrivava appena sopra le costole, sopra un reggiseno sportivo nero. Ma è stato il capo inferiore a fare la differenza: leggings neri arrotolati a vita bassa, una tecnica tipica degli anni 2000. Questo semplice dettaglio, questo arrotolamento in vita, è bastato a dare al look un'aura da Y2K, estetica che domina le tendenze del 2026.

Un post che prosegue il tema di una primavera molto attiva

Questi selfie arrivano pochi giorni dopo la prima apparizione di Jennifer Lopez al Coachella, dove ha fatto un ingresso a sorpresa sul palco Quasar durante il set di David Guetta per cantare il suo nuovo singolo "Save Me Tonight". Per l'occasione, indossava una scintillante tuta argentata di The Blonds con una giacca di piume di Julien McDonald. Dal festival allo specchio della palestra, l'energia è la stessa.

Un'icona del fitness che è diventata un marchio di fabbrica.

Jennifer Lopez ha da tempo coltivato un'immagine associata alla disciplina fisica, che condivide regolarmente sui suoi social media. I suoi post dedicati al fitness sono diventati una presenza fissa su Instagram, unendo motivazione, stile e momenti di vita quotidiana. I leggings a vita bassa con l'orlo risvoltato non sono una coincidenza: evocano l'estetica Y2K che lei stessa ha contribuito a rendere popolare negli anni 2000. Questa tendenza sta tornando di moda oggi, ma non si tratta di imporre questo tipo di fisico o stile come standard da seguire.

In breve, Jennifer Lopez non aveva bisogno di uno stilista per ricordarci perché è un'icona. Trent'anni dopo il suo debutto, incarna un'epoca pur appartenendo pienamente al presente.

Naila T.
Naila T.
Analizzo le tendenze sociali che plasmano i nostri corpi, le nostre identità e le nostre relazioni con il mondo. Ciò che mi spinge è comprendere come le norme evolvono e si trasformano nelle nostre vite, e come i discorsi su genere, salute mentale e immagine di sé permeano la vita quotidiana.
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