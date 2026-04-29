Capelli biondo platino e un duo a sorpresa: il rapper Doechii e la cantante Lady Gaga fanno scalpore

La cantautrice americana Lady Gaga e il rapper americano Doechii non avevano mai collaborato prima, e il loro primo incontro musicale è stato un successo immediato. Il videoclip di "Runway", pubblicato il 27 aprile 2026, è un'esplosione visiva che si preannuncia già come uno dei momenti più entusiasmanti dell'anno nel mondo della moda.

Una collaborazione per "Il diavolo veste Prada 2"

Il brano "Runway" è presente nella colonna sonora del film "Il diavolo veste Prada 2", in uscita nelle sale il 1° maggio 2026. Nel film, la canzone accompagna una scena nel backstage durante la Settimana della Moda di Milano. Il videoclip è stato diretto da Parris Goebel, coreografa e direttrice creativa di fama internazionale, nota per le sue collaborazioni con Rihanna, Justin Bieber e Jennifer Lopez, nonché fondatrice della crew The Royal Family.

Il brano ha raggiunto immediatamente la prima posizione nella classifica Billboard Dance Digital Song Sales e si è posizionato nella Top 10 delle classifiche Digital Song Sales e Dance Streaming Songs.

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Il biondo polare di Doechii

È stata la trasformazione dei capelli a generare il maggior clamore sui social media. Solitamente nota per i suoi lunghi capelli neri e ricci, la rapper americana Doechii è apparsa nel video musicale sfoggiando un cambio di look "radicale": una parrucca bianco platino, completa di sopracciglia decolorate. Un look sorprendentemente simile a quello della cantautrice americana Lady Gaga.

Il blazer a due pezzi: il look più chiacchierato

Il momento più suggestivo del video vede i due artisti condividere letteralmente lo stesso blazer rosso acceso, realizzato per due corpi contemporaneamente, con le spalle che si fondono in una sola. Sotto il blazer, ciascuno indossava una camicia bianca abbottonata fino al collo con una cravatta nera, creando l'illusione ottica che i loro busti fossero un tutt'uno.

Guanti neri in pelle a mezze dita, un rossetto rosso rubino lucido e un eyeliner smokey completavano il look di Doechii, mentre entrambe indossavano le stesse platform scolpite Opera di Thom Solo.

Una successione di sguardi

Il video presenta una serie di capi su misura di case di moda come LUAR, Robert Wun, Gaurav Gupta e Bad Binch Tong Tong, tra cui tute intere ricoperte di paillettes che coprono tutto il corpo tranne occhi e bocca: una nera per Doechii, una bianca per Gaga.

Lady Gaga fa anche un sorprendente ritorno ai suoi capelli giallo neon dell'era "Telephone", abbinandoli a una scultorea gonna plissettata blu e a un cappello a cono con veletta. Doechii, invece, appare in un'altra sequenza con i suoi capelli neri naturali sotto un cappello a tesa larga rosa e arancione con piume, abbinato a un abito corsetto nero con intagli geometrici.

Due artisti che sognavano di stare insieme

Sebbene la collaborazione sia sorprendente per la sua portata, nasce da una reciproca ammirazione di lunga data. Doechii ha citato Lady Gaga come "una delle sue maggiori fonti di ispirazione" e si definisce "la sua più grande fan". Dal canto suo, Gaga ha dichiarato a British Vogue lo scorso luglio: "Doechii ha una penna che sa di leggendario fin da subito. Mi sono innamorata della sua musica e della sua prospettiva profondamente personale". Un incontro che era inevitabile.

In un unico video, Lady Gaga e Doechii hanno dimostrato di condividere molto più di un blazer rosso: una visione comune della moda come un parco giochi senza limiti. "Runway" non è solo una canzone per un film, ma un manifesto visivo firmato da due artisti.