Ines de Ramon indossa pizzo bianco, accanto al suo compagno Brad Pitt

Ines de Ramon, direttrice di Anita Ko Jewelry, marchio di gioielli di alta gamma, conferma ancora una volta il suo innato senso dello stile. Avvistata di recente sugli spalti del Roland-Garros insieme al compagno Brad Pitt, ha brillato con un top in pizzo che incarnava perfettamente lo spirito spensierato della conclusione del torneo parigino.

Un top in pizzo bianco dal gusto estivo.

Nelle foto che hanno iniziato a circolare, Ines de Ramon appare con un top bianco ed etereo, realizzato in un pizzo floreale particolarmente delicato. Il capo senza maniche combina inserti di pizzo floreale con sezioni di tessuto più fluido, creando un effetto di movimento elegante e romantico al tempo stesso.

Al centro, un piccolo dettaglio a forma di buco della serratura aggiunge un tocco editoriale discreto. Questa sovrapposizione di materiali e le delicate finiture conferiscono al capo un'aria quasi haute couture, pur essendo perfettamente adatto all'atmosfera rilassata di una giornata di tennis sotto il sole parigino. Una dimostrazione di ciò che il pizzo può apportare a un look estivo.

Una firma stilistica discreta

Per quanto riguarda gli accessori, Ines de Ramon ha optato per coerenza e semplicità. Una borsa color crema dalle linee pulite, un paio di occhiali da sole oversize con lenti colorate che aggiungono un tocco moderno e un'acconciatura semplice e naturale completano con discrezione il look, rafforzando un aspetto elegante e raffinato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roland-Garros (@rolandgarros)

Roland-Garros, un palcoscenico per la moda e il tennis.

Come ogni anno, il Roland Garros 2026 si è trasformato in un vero e proprio evento di moda parallelo. Red carpet non ufficiali sugli spalti, una sfilata di look accuratamente selezionati, incontri romantici tra celebrità: le due settimane hanno ampiamente trasceso il loro contesto puramente sportivo. La presenza di Ines de Ramon e Brad Pitt si inserisce, in questo senso, in una tradizione ormai consolidata. Una coppia perfettamente coordinata, fedele all'immagine discreta che hanno coltivato fin dagli esordi.

Con la sua apparizione al Roland-Garros 2026, Ines de Ramon conferma il suo status di una delle figure più eleganti del momento. È l'ennesima prova che, nella moda, saper scegliere un capo raffinato può fare la differenza.