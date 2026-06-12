A Monaco, Kim Kardashian diventa involontariamente bersaglio di uno scherzo inaspettato

Kim Kardashian si è ritrovata, con suo grande disappunto, al centro di una battuta diventata virale nel mondo della Formula 1. L'origine di questo momento comico: un asciugamano, raccolto da Kim durante il Gran Premio di Monaco. Una scena innocua che ha rapidamente infiammato i social media, prima di ispirare una risposta spiritosa da parte del team Mercedes.

Un momento diventato virale

Presente a Monaco per sostenere il pilota Lewis Hamilton, Kim Kardashian si è avvicinata al podio dopo la gara del 7 giugno. Un video l'ha ripresa mentre raccoglieva un asciugamano bianco, posizionato vicino al podio e destinato, secondo diverse testate giornalistiche, al vincitore della gara. Dopo essersi asciugata il viso e gli occhiali da sole, Kim Kardashian si è allontanata con l'asciugamano. Il filmato, condiviso online, ha rapidamente totalizzato milioni di visualizzazioni, suscitando reazioni che andavano dal divertimento al fastidio tra gli utenti di internet.

La risposta umoristica di Mercedes

Anziché offendersi, il team Mercedes e i suoi piloti (Kimi Antonelli e George Russell) hanno scelto di riderci su. Pochi giorni prima del Gran Premio di Barcellona, la squadra ha pubblicato un video scherzoso che simulava un'indagine: Kimi Antonelli viene visto mentre cerca disperatamente il suo asciugamano scomparso. "Mi chiedevo... avete visto il mio asciugamano?" , chiede, prima di rivolgersi al compagno di squadra George Russell, che risponde semplicemente : "No". Il video si conclude con un riferimento alla famosa foto di Kim Kardashian. La scenetta ha divertito i fan, molti dei quali hanno apprezzato il senso dell'autoironia del team.

Una battuta che è stata ampiamente apprezzata

Il video, ampiamente condiviso, ha totalizzato milioni di visualizzazioni in pochi giorni. Nei commenti, gli utenti hanno elogiato la prontezza di spirito e l'umorismo del team social media di Mercedes, con molti che hanno persino chiesto un aumento di stipendio per il suo creatore. Lungi dal generare polemiche, la clip ha contribuito a stemperare l'incidente, trasformandolo in una simpatica gag ricorrente.

Kimi Antonelli, la vera star del weekend

Al di là dell'aneddoto, il Gran Premio di Monaco sarà ricordato soprattutto per un'impresa sportiva. A soli 19 anni, l'italiano Kimi Antonelli è diventato il più giovane vincitore nella storia del Gran Premio di Monaco. Questa vittoria, la sua quinta stagionale, consolida il suo primato nel campionato del mondo. Serve a ricordare che, nonostante il clamore intorno al suo asciugamano, alla fine è stato lui ad avere l'ultima parola e l'ultimo sorriso.

Tra imprese in pista e battute sui social media, il Gran Premio di Monaco ha regalato un weekend ricco di sorprese. Quanto a Kim Kardashian, ha involontariamente alimentato uno dei momenti più discussi della stagione di Formula 1: un incidente apparentemente innocuo che, suo malgrado, è diventato un fenomeno virale.