A 55 anni, la modella Naomi Campbell sfoggia un look "total denim" a Parigi.

La supermodella britannico-giamaicana Naomi Campbell ha attirato l'attenzione di tutti a un recente evento a Disneyland Paris. L'icona della moda ha fatto sensazione con un look total denim che ha generato un notevole clamore sui social media. Invitata all'evento per l'inaugurazione di Disney Adventure World e World of Frozen, ha dimostrato che il denim rimane un capo essenziale del guardaroba moderno.

Una presenza degna di nota a Disneyland Paris

Nota per la sua duratura influenza nel mondo della moda, Naomi Campbell continua ad affermare con sicurezza il suo stile. Per questa apparizione, ha scelto una silhouette strutturata composta da capi in denim scuro, creando un ensemble minimalista e sofisticato. Ha abbinato l'outfit a un dolcevita in una tonalità coordinata, rafforzando l'armonia visiva dell'intero look.

L'outfit si distingueva anche per il taglio grafico, caratterizzato da una giacca strutturata e pantaloni a gamba larga, che ne sottolineavano l'estetica contemporanea. Naomi Campbell ha completato il look con un paio di occhiali da sole futuristici, aggiungendo un tocco moderno all'intramontabile ispirazione denim.

Naomi a Disneyland Paris pic.twitter.com/ZdxKmik5MD — Luv (@cherrymagazinee) 31 marzo 2026

Un look apprezzato dagli utenti di internet

La scelta di un look total denim, reinterpretato in chiave moderna, ha suscitato numerose reazioni positive online. Diversi osservatori hanno sottolineato l'eleganza della silhouette e la capacità di Naomi Campbell di reinventare i classici della moda. Il denim, regolarmente riproposto dagli stilisti, conferma così il suo ruolo imprescindibile nelle tendenze attuali.

Un'influenza ancora forte nel mondo della moda

Figura di spicco delle passerelle da diversi decenni, Naomi Campbell continua a suscitare interesse con le sue apparizioni pubbliche. La sua presenza a questo evento dimostra l'influenza duratura delle top model degli anni '90, il cui impatto è ancora visibile nell'industria della moda e nella cultura popolare.

La sua scelta stilistica dimostra inoltre la capacità del denim di adattarsi a diverse generazioni, confermandone lo status di capo versatile. Questo look "total denim" si inserisce in una tendenza più ampia che valorizza le silhouette strutturate e i materiali sostenibili.

Con questa apparizione a Parigi, Naomi Campbell conferma il suo status di icona di stile senza tempo. Il suo look total denim, ampiamente apprezzato dal pubblico, dimostra che certi capi iconici continuano ad evolversi pur mantenendo intatto il loro fascino. Questa è un'ulteriore prova che Naomi Campbell è un punto di riferimento di stile, a prescindere dal contesto o dalla stagione.