"Non abbastanza formosa": quest'attrice è stata criticata per il suo aspetto.

L'attrice americana Emily Rudd, che interpreta Nami nell'adattamento live-action di "One Piece" su Netflix, è spesso oggetto di critiche per il suo aspetto, ritenuto "non abbastanza formoso" per il ruolo.

Critiche alla sua "forma insufficiente"

Fin dal momento dell'annuncio del cast nel 2023, alcuni fan hanno criticato Emily Rudd per non avere le "curve esagerate" di Nami dell'anime/manga. Nami, con la sua figura, è l'archetipo della pin-up, e alcune voci si sono lamentate del fatto che Emily Rudd non corrispondesse a quell'immagine. Queste critiche sono persistite anche dopo la prima stagione (2023) e prima della seconda, con commenti del tipo: "È troppo piatta per essere Nami".

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Difensori che contrattaccano

Fortunatamente, la maggioranza difende Emily Rudd. Molti sottolineano come i corpi femminili negli anime siano sproporzionati e irrealistici: "Non avremmo mai potuto trovare un'attrice con quelle misure senza un'assurda CGI", sostiene un fan su Reddit . Lo stesso autore del celebre manga "One Piece", Eiichiro Oda, ha approvato la scelta per la sua "anima bellissima" piuttosto che per il suo aspetto. Altri utenti di internet insistono: "L'aspetto fisico non conta, interpreta Nami alla perfezione: intelligente, forte, maliziosa".

A prescindere dalle critiche sul suo fisico, Emily Rudd brilla come Nami grazie al suo carisma e al suo talento, e i fan più attenti lodano un adattamento fedele in cui la recitazione ha la precedenza sulle fantasie bidimensionali irrealistiche.