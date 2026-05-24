Kylie Jenner posa in un'auto da 250.000 dollari con un look che divide le opinioni.

Kylie Jenner, personaggio televisivo, imprenditrice e influencer americana, ha condiviso un servizio fotografico improvvisato al volante di una Ferrari rossa. È soprattutto la sua scelta di abbigliamento ad aver suscitato reazioni tra i suoi follower.

Un servizio fotografico improvvisato condiviso su Instagram

I migliori servizi fotografici sono a volte i più spontanei. Kylie Jenner lo sa bene, e ha pubblicato una carrellata di immagini sul suo account Instagram, condividendole con i suoi 382 milioni di follower. Per l'occasione, alla fondatrice del marchio Khy sono bastate solo tre cose: una macchina fotografica e un'auto sportiva rosso fiammante. Con la semplice didascalia "È stata una bella giornata", il post ha immediatamente generato un'ondata di reazioni, che vanno dall'ammirazione alla critica.

Una Ferrari rossa del valore di 250.000 dollari regalata a sua madre

La protagonista assoluta del servizio fotografico non è solo Kylie Jenner, ma anche l'auto che fa da sfondo: una Ferrari 488 Gran Turismo Berlinetta rossa, il cui valore è stimato in 250.000 dollari (circa 230.000 euro). Questa supercar non è un'auto qualsiasi: è il regalo che Kylie ha fatto a sua madre, Kris Jenner, per il suo 63° compleanno nell'ottobre del 2018. All'epoca, quest'auto da sogno commosse a tal punto la matriarca del clan Kardashian-Jenner da farla scoppiare in lacrime alla vista. Otto anni dopo, il veicolo diventa la cornice perfetta per un servizio fotografico all'insegna del lusso.

Lungi dall'essere un semplice ritratto, il carosello pubblicato da Kylie Jenner è composto da diversi scatti sapientemente allestiti. La vediamo inizialmente di spalle, mentre cammina verso la Ferrari rossa. Altre immagini la ritraggono al volante, in posa davanti all'auto o con le gambe distese fuori dalla portiera aperta. Questa varietà di pose trasforma il servizio fotografico in un vero e proprio mini editoriale di moda, in cui l'auto di lusso gioca un ruolo centrale.

Una canotta nera con scollatura profonda

Per quanto riguarda il suo outfit, Kylie Jenner ha optato per un capo minimalista e audace allo stesso tempo. Indossava una canotta nera con un'ampia scollatura sulla schiena e un profondo scollo a cuore. Questo capo dalle linee pulite, che gioca sui tagli e sul colore sobrio, enfatizza le linee del capo piuttosto che le decorazioni. Una scelta perfettamente in linea con lo stile prediletto da Kylie Jenner.

I pantaloni capri che dividono le opinioni

L'elemento più discusso di questo outfit sono senza dubbio i pantaloni. Kylie Jenner ha abbinato la sua canotta a dei pantaloni capri aderenti che arrivano a metà polpaccio. Spesso al centro di dibattiti nel mondo della moda, il taglio capri è controverso: adorato da alcuni per il suo stile retrò e rilassato, è considerato poco valorizzante da altri.

Tacchi a spillo e un look beauty retrò del 2016

Per completare il suo outfit, Kylie Jenner ha optato per delle décolleté con tacco basso e un sottile cinturino tra le dita, in uno stile minimalista. Anche il suo trucco ha attirato l'attenzione: Kylie Jenner ha scelto un look beauty decisamente nostalgico, che richiama le tendenze del 2016. Il look era caratterizzato da un incarnato abbronzato e baciato dal sole, ciglia lunghe, voluminose e folte e un rossetto nude rosato opaco. I suoi lunghi capelli scuri erano acconciati in una voluminosa piega riccia, perfettamente in linea con questa estetica decisamente retrò.

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Uno sguardo che divide gli utenti di internet

Mentre alcuni dei suoi follower hanno elogiato "l'audacia e la coerenza del servizio fotografico", altri si sono concentrati sui controversi pantaloni capri, giudicandoli "divisivi". È importante ricordare, tuttavia, che ognuno è libero di vestirsi come preferisce e che condividere un look sui social media non dovrebbe dare adito a giudizi inappropriati o critiche sulle scelte di abbigliamento delle donne.

Con questo servizio fotografico al volante di una Ferrari, Kylie Jenner conferma ancora una volta il suo status di figura chiave sui social media. Che il suo look piaccia o meno, la scommessa di attirare l'attenzione ha sicuramente dato i suoi frutti.