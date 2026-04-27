La cantante Becky G sta facendo scalpore con questo look con spacco e paillettes

Il 23 aprile 2026, il Telemundo Center di Miami ha ospitato il gala Billboard Latin Women in Music e Becky G era una delle ospiti più attese. La cantante messicano-americana ha attirato l'attenzione di tutti sul tappeto rosa con un abito scintillante e spacco vertiginoso.

Un "tappeto rosa" sotto il segno della moda

La quarta edizione del gala annuale Billboard Latin Women in Music ha riunito a Miami una straordinaria schiera di artiste e personalità premiate:

La cantautrice spagnola Rosalía (Donna dell'anno),

La cantante e rapper portoricana Ivy Queen

Gloria Trevi, cantante e cantautrice pop-rock messicana.

Il cantante portoricano Young Miko

La cantautrice messicana Julieta Venegas

la cantante e ballerina spagnola Lola Indigo

la cantante principale del duo pop messicano Jesse & Joy, Joy

In questo contesto tanto atteso, Becky G ha avuto un doppio ruolo importante: quello di premiata e quello di icona di stile. Sul tappeto rosa ha scelto un abito lungo con uno spacco vertiginoso, impreziosito da dettagli di paillettes che catturavano la luce a ogni movimento. Un look elegante e audace al tempo stesso, fedele all'immagine di un'artista che non ha paura di osare con la moda.

Dettagli di Becky G ✨ pic.twitter.com/nNtRz00Hks — Walli G (@beckyordie) 24 aprile 2026

Sul palco con un abito bianco e una sciarpa abbinata.

Per la sua esibizione, Becky G ha scambiato il suo look rosa da red carpet con un altro outfit altrettanto appariscente. È salita sul palco con un sontuoso abito bianco interamente ricoperto di paillettes, completo di sciarpa abbinata, per rendere omaggio alla leggendaria cantante americana Selena Quintanilla interpretando "Dreaming of You". La prima parte della sua cover è stata dolce e sognante, prima che un chitarrista infondesse una potente energia rock nella seconda metà del brano.

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Il Global Impact Award, il culmine della serata

È stata la sua amica e collaboratrice, la cantautrice dominicana Natti Natasha, a consegnarle il Global Impact Award, il premio più importante della serata per Becky G. In un discorso pronunciato in spagnolo e con le lacrime agli occhi, ha detto: "Amo quello che faccio sul palco, ma per me è importante anche quello che succede quando le luci si spengono: come interagisco con la mia comunità, come rappresento la mia cultura e come creo spazio per la prossima generazione".

Un'artista all'apice della sua influenza.

Becky G è anche sulla copertina di Billboard per l'occasione e sta preparando un nuovo album la cui uscita è prevista per l'estate del 2026. Il singolo "Marathon" ne anticipa già il tono: un'audace fusione di inglese e spagnolo, di rap e pop latino internazionale. Stella nascente, dimostra che stile e sostanza possono andare di pari passo.

Grazie alle sue numerose apparizioni in eventi di alto profilo, Becky G si è affermata come icona imprescindibile della scena musicale latina contemporanea. Ben più di una semplice moda passeggera, la sua presenza a Miami mette in luce un'artista completa, capace di brillare tanto per il suo stile quanto per il suo attivismo. Una serata trionfale che preannuncia un 2026 ricco di successi.