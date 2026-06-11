La lottatrice Liv Morgan fa girare la testa con il suo look estivo da spiaggia.

Liv Morgan è una delle wrestler più popolari della WWE al giorno d'oggi. Questa volta ha fatto scalpore tra i suoi fan in riva al mare sulla Costiera Amalfitana, un gioiello del Sud Italia.

Un costume da bagno a due pezzi a righe bianche e nere rivolto verso il mare

In una delle foto più condivise, Liv Morgan appare con un bikini estivo a righe. Il top a triangolo con fantasia bianca e nera è abbinato a uno slip con laccetti laterali. Un capo minimalista, immediatamente riconoscibile per il suo stile vintage da spiaggia: un mix tra lo stile italiano degli anni '70 e l'estetica californiana degli anni '90, che ricorda le passerelle Primavera/Estate 2026.

L'ambientazione esalta l'effetto complessivo: rocce color ocra, acqua turchese, luce dorata tipica di un tardo pomeriggio mediterraneo. Tutto nella fotografia contribuisce a creare un'immagine cinematografica, come se una giovane star italiana di un'altra epoca avesse posato per una rivista del tempo.

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Un abito bianco a pois per il secondo look.

In un'altra immagine condivisa dai fan, Liv Morgan ha optato per un look diverso, ma altrettanto estivo: un miniabito bianco a pois senza spalline, dalla silhouette aderente e con orlo corto. Il tocco retrò del capo evoca immediatamente le pin-up degli anni '50, ma con un'interpretazione moderna e rilassata.

Per completare questo outfit, ha optato per i capelli biondi raccolti in uno chignon in alcune foto e lasciati sciolti sotto un semplice berretto nero in altre. Nessun accessorio vistoso, nessun gioiello appariscente: solo una silhouette pulita, perfettamente a suo agio nell'ambiente circostante.

Un nuovo passo per la campionessa mondiale femminile della WWE.

Questa apparizione giunge in un momento cruciale della carriera di Liv Morgan. La wrestler, che attualmente detiene il titolo di campionessa mondiale femminile della WWE, sta infatti vivendo uno dei periodi più prolifici della sua carriera. Presente regolarmente sulle copertine delle riviste americane e ambasciatrice di diversi marchi sportivi, sta costruendo un'immagine poliedrica che va ben oltre il mondo del wrestling.

Questo approccio è simile a quello di altre atlete della sua generazione, che si stanno avventurando sempre più nel mondo della moda, del lifestyle e persino del cinema. Gli esempi non mancano: la lottatrice irlandese Becky Lynch nel cinema indipendente, la lottatrice americana Bianca Belair sulle copertine di Vogue e la lottatrice australiana Rhea Ripley in numerose campagne pubblicitarie. In breve, è iniziata una nuova era, in cui l'intrattenimento sportivo femminile compete con l'industria della moda mainstream.

Con questa serie di foto scattate in Costiera Amalfitana, Liv Morgan ha realizzato un'apparizione estiva di particolare successo. E ciò conferma che la sua carriera al di fuori del ring è ormai seguita almeno altrettanto da vicino quanto i suoi incontri ufficiali.