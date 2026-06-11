L'attrice Halle Berry parla di una paura personale che molte donne conoscono bene.

Halle Berry, una donna in menopausa che ne va fiera, si esprime regolarmente su argomenti considerati "delicati". L'attrice, che ha interpretato Catwoman sul grande schermo e un'eroina nell'universo degli X-Men, possiede un vero e proprio superpotere: infrange i tabù con la sola forza delle sue parole. Di recente, ha ammesso di aver rimandato le visite ginecologiche a causa di una prima esperienza caotica in ginecologia. Questo racconto personale risuona in molte donne.

Halle Berry, senza filtri, parla della sua relazione con il ginecologo.

Attrice premio Oscar che ha interpretato personaggi grintosi, Halle Berry è un'attivista nell'animo. Questa donna, cresciuta sotto gli occhi rapiti del pubblico e la cui immagine ha adornato le pareti delle nostre camerette da adolescenti, è molto più di una semplice silhouette. Inoltre, questo corpo, che ha fatto tanto scalpore in quella audace tuta in lattice e che per lungo tempo è stato considerato una fantasia, è qualcosa che lei stessa cerca ancora di comprendere e decifrare.

Sebbene venga spesso ritratta come una semidea caduta dal cielo, ha le stesse ansie di "una donna qualunque". Avendo accettato la menopausa, non esita a parlare apertamente di ciò che le altre cercano di tenere nascosto per salvaguardare la propria immagine. Le celebrità più amate dell'industria cinematografica restano prima di tutto umane, comprese quelle che hanno incarnato personaggi di finzione forti e imperturbabili.

In un'intervista con HuffPost , Halle Berry ha parlato apertamente della sua salute intima. Ha raccontato di una paura quasi universale: la paura del ginecologo. Sembra che persino le attrici più famose rimandino le visite di routine, non per via di impegni lavorativi o provini esigenti, ma per apprensione. Halle Berry rimanda costantemente questo momento difficile e, sebbene non ci sia una "buona ragione" per saltare un esame del genere, ha affermato di essere rimasta traumatizzata dal suo primo Pap test.

«Quando ero più giovane, a causa del vecchio speculum, non ci andavo tutti gli anni. Francamente, non mi piaceva», ha detto Halle Berry. Ha continuato: «Non mi piaceva dover stringere i denti. Non mi piaceva la sensazione». Questa affermazione ha ancora più senso se si considera che sua figlia diciottenne sta entrando in un'età in cui divaricare le gambe davanti a una luce abbagliante è praticamente un rito di passaggio.

Modernizzare lo speculo: il gesto incisivo dell'attrice

Se, come Halle Berry, molte donne rimandano questo controllo che si effettua sotto la cintura, non è solo per la paura di brutte notizie o risultati allarmanti. Quando si spogliano per l'esame, si sentono deboli e molto vulnerabili. La paura del giudizio, della diagnosi finale, del dolore percepito attraverso questo freddo oggetto metallico, rimasto immutato dal XIX secolo... le donne preferiscono rimanere nell'ignoranza piuttosto che sottoporsi a questo esame, che a volte viene percepito come "solo un oggetto".

«Quando ho saputo che il 72% delle donne rinuncia all'esame del pavimento pelvico per paura di sottoporsi a questa visita intima, spesso dolorosa e angosciante, con il vecchio e obsoleto speculo, mi sono profondamente preoccupata», ha lamentato l'attrice. Bisogna ammettere che lo speculo è una sorta di reliquia medica, più simile a uno strumento di tortura che a una grande innovazione ergonomica.

Preoccupata per il benessere intimo delle donne, Halle Berry ha fatto di questa problematica universale una sua crociata personale. Consapevole della natura obsoleta e barbara dello speculo, retaggio di un'epoca passata in ginecologia, ha collaborato con l'azienda Nella per modernizzare questo strumento e renderlo più facile da usare. Insieme, hanno sviluppato uno speculo in polimero, un materiale ritenuto più morbido e silenzioso. Una rivoluzione tardiva nella progettazione di strumenti medici, ma di grande beneficio per la collettività.

Halle Berry, molto impegnata nella salute delle donne

Halle Berry, il volto della Bond girl diventata anche testimonial di una causa fondamentale, vuole affrontare le carenze di un sistema sanitario a due velocità che da tempo accusa le donne di esagerare i propri sintomi o di essere eccessivamente sensibili. Il suo profondo impegno in questa campagna di sensibilizzazione personale nasce dalla sua esperienza diretta di sentirsi trascurata dal sistema sanitario, come se fosse intrappolata in una "terra di nessuno".

In un'intervista a Women's Health , Halle Berry racconta di aver vissuto un lungo periodo di premenopausa senza capire cosa le stesse succedendo. Si sentiva come una estranea nel proprio corpo. A un certo punto, gli operatori sanitari hanno persino scambiato i sintomi ginecologici per herpes. Questa esperienza le ha aperto gli occhi sulla mancanza di formazione tra i medici, ancora in gran parte disinformati su questa fase cruciale nella vita di una donna. Questa esperienza è stata per lei un catalizzatore e l'ha incoraggiata a creare la piattaforma collaborativa Respin, una sorta di "spazio sicuro" per le donne che entrano in menopausa.

"Meritiamo più risorse, più finanziamenti, più istruzione, più ricerca, perché abbiamo il diritto di capire come funziona il nostro corpo e cosa è meglio per noi", conclude Halle Berry, che meriterebbe l'Oscar anche per la gentilezza.