Hailey Bieber riporta in auge questo classico intramontabile degli anni 2000 con un look sorprendente

La modella e imprenditrice americana Hailey Bieber conferma il suo status di icona di stile della sua generazione. In un recente video pubblicato su Instagram, ha sfoggiato un look minimalista: una semplice canotta bianca abbinata a pantaloni a vita bassa, in puro stile anni 2000. Questa dimostrazione di stile, prevedibilmente, ha subito conquistato i suoi milioni di follower.

La semplice canotta bianca, un capo intramontabile degli anni 2000.

Nelle immagini condivise, Hailey Bieber posa in una stanza illuminata da una luce soffusa, indossando una semplice canotta bianca. Ha un taglio dritto sul busto, una scollatura rigorosamente orizzontale e due spalline sottili, appena sufficienti a tenerla in posizione. Il capo è emblematico di un'epoca ben precisa.

Nei primi anni 2000, la "cami" (una canotta bianca) è diventata un capo d'abbigliamento assolutamente indispensabile, resa popolare sul grande schermo dall'attrice, regista e produttrice americana Jennifer Aniston nella serie "Friends", dall'attrice e produttrice americana Sarah Jessica Parker, dalla cantante americana Britney Spears e dalla personalità televisiva e imprenditrice americana Paris Hilton. Un capo semplice, eppure capace di incarnare un intero decennio di estetica.

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Pantaloni a vita bassa e cintura nera: la combinazione perfetta per il Y2K.

È l'abbinamento con i pantaloni a rendere il look così accattivante. Hailey Bieber ha abbinato la sua semplice canotta bianca a dei pantaloni bianchi a vita bassa, un dettaglio iconico degli anni 2000, bandito dagli armadi per un decennio prima di fare un forte ritorno nel 2022. L'intero outfit è completato da una sottile cintura nera, che aggiunge il giusto contrasto grafico alla silhouette monocromatica. L'equilibrio funziona all'istante.

Perché il Millennium Bug sta tornando alla ribalta

Da diversi anni, Hailey Bieber coltiva uno stile decisamente minimalista, dove il capo basic reinventato è protagonista. E il ritorno delle tendenze moda degli anni 2000 sulle passerelle e nei guardaroba casual è ormai ben documentato. Le sfilate Primavera/Estate 2026 hanno presentato una moltitudine di riferimenti: pantaloni a vita bassa, cinture sottili, semplici canotte e jeans chiarissimi. Questa tendenza generale si allinea perfettamente con l'estetica di Hailey Bieber.

Con quest'ultima apparizione in una semplice canotta bianca e pantaloni a vita bassa, Hailey Bieber non si limita a "rendere omaggio agli anni 2000". Conferma, soprattutto, che i classici rivisitati con gusto rimangono i più efficaci. Una dimostrazione di stile che sicuramente ispirerà altre persone per tutta l'estate.