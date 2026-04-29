Glamour retrò: la cantante britannica Lily Allen fa un sorprendente ritorno nel mondo della moda.

Fabienne Ba.
@lilyallen / Instagram

La cantante, musicista e attrice britannica Lily Allen è tornata sul palco e sotto i riflettori. Attualmente impegnata nel suo tour mondiale "Lily Allen: Performs West End Girl", la cantante britannica sta riscuotendo un grande successo sia con il suo stile che con la sua musica, sfoggiando look di scena retrò-chic che hanno immediatamente catturato l'attenzione sui social media.

Un tour mondiale dopo un ritorno sulla scena musicale di grande successo.

Il tour "Lily Allen: Performs West End Girl" (il suo quinto tour di concerti) è iniziato il 2 marzo 2026 a Glasgow e toccherà Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Irlanda e Australia fino a novembre 2026. Lily Allen eseguirà integralmente e nell'ordine delle tracce il suo quinto album in studio, "West End Girl", pubblicato il 24 ottobre 2025. Una scommessa chiaramente vincente: il 14 aprile a New York ha registrato il tutto esaurito al Radio City Music Hall, con un pubblico prevalentemente millennial che ha lasciato il concerto con il sorriso sulle labbra.

Un look retrò che ha scatenato reazioni sui social media

Per diverse date del suo tour americano, Lily Allen si è presentata con un completo a due pezzi dall'estetica decisamente vintage. Un top a canotta marrone chiaro, impreziosito sul décolleté da pizzo floreale color crema e un piccolo fiocco centrale, era abbinato a una minigonna a vita alta in maglia a coste gialla e a décolleté coordinate. Con i capelli raccolti in un long bob e una coda di cavallo alta e un trucco minimal, ha lasciato che il capo fosse il protagonista: una lezione di sobria eleganza che massimizzava l'impatto visivo.

In un'altra foto, Lily Allen appare con lo stesso top, questa volta indossato sotto un kimono di velluto bianco con bordi e polsini di piume, abbinato a una gonna di pizzo color crema parzialmente visibile e sandali beige con cinturini. Occhiali da sole rosa pallido con montatura sottile completavano un look a metà tra una pin-up degli anni '50 e l'eroina di una commedia romantica britannica degli anni '90.

Billboard e Variety sono affascinati

Billboard, il settimanale americano dedicato all'industria musicale, ha elogiato l'esibizione di Lily Allen a New York, sottolineando come, nonostante l'assenza dei suoi vecchi successi, l'intero pubblico sia rimasto conquistato, a dimostrazione che "West End Girl" mantiene le sue promesse dal vivo.

La rivista americana di intrattenimento Variety ha descritto lo spettacolo come "pieno di rabbia femminile e teatralità, dove gli abiti diventano sia costumi narrativi che dichiarazioni di stile". Prossima tappa: Madison Square Garden a New York, 3 settembre 2026.

In breve, Lily Allen è ben lungi dall'essere "abituata alla fama", come canta ironicamente in "Dallas Major". Con il suo album "West End Girl" e look di scena che generano tanto clamore quanto la sua musica, conferma un ritorno trionfale su tutti i fronti.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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